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"Булгартрансгаз“ увеличава преноса на природен газ от Гърция към Румъния и Северна Македония

09 юни 2026, 15:10 часа 321 прочитания 0 коментара
Снимка: Булгартрансгаз
"Булгартрансгаз“ увеличава преноса на природен газ от Гърция към Румъния и Северна Македония

"Булгартрансгаз“ поетапно увеличава техническия капацитет от Гърция към България, от България към Румъния и от България към Република Северна Македония във връзка с изграждането и предстоящото въвеждане в експлоатация на проектите за разширение на газопреносната инфраструктура, част от Вертикалния газов коридор, съобщиха от газопреносния оператор. В точката на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро капацитетът ще се увеличи на два етапа – за газова година 2026/2027 и от газова година 2027/2028, а на точките Негру Вода 1/Кардам и Кюстендил/Жидилово – от газова година 2027/2028.

"Значителен напредък в изграждането на Вертикалния коридор"

"Значителният напредък в изграждането на инфраструктурата от Вертикалния коридор дава възможност на българския газопреносен оператор да предложи увеличени капацитети за пренос на природен газ в точките на междусистемно свързване при намалени цени. С това предоставяме необходимите условия за преноса на допълнителни количества втечнен природен газ от надеждни източници като САЩ и други за България, региона и Европа“, заяви изпълнителният директор на дружеството Владимир Малинов. 

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"По този начин допринасяме за увеличаване ликвидността на пазара в региона, повишаване сигурността на доставките и гарантиране на конкурентни цени“, допълни той.

 

В изпълнение на Пътната карта за повишаване на атрактивността на трансбалканския маршрут увеличаването на капацитетите е още една стъпка за осигуряване на максимални потоци и подобрени цени по газопреносната мрежа в региона. Въз основа на очакваните по-високи потоци по Маршрут 1 от Вертикалния газов коридор за следващата газова година „Булгартрансгаз“ намали цената на капацитета с общо над 11 на сто за точките на междусистемно свързване от Гърция към България и от България към Румъния.

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В резултат от въвеждането в експлоатация на лупинга Кулата – Кресна за газова година 2026/2027 за точката на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро ще бъде предложен капацитет, съответстващ на планираното увеличение на техническия капацитет до 93 009 443 киловатчаса на ден.

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За газова година 2027/2028 и следващите газови години за точката Кулата/Сидирокастро ще бъде предложен капацитет, съответстващ на планираното пълно увеличение на техническия капацитет до 102 825 300 киловатчаса на ден след въвеждането и на газопровода Пиперево – Перник.

За газова година 2027/2028 и следващите газови години за точката Негру Вода 1/Кардам ще бъде предложен капацитет, съответстващ на планираното увеличение на техническия капацитет до 296 796 409 киловатчаса на ден в резултат от въвеждането в експлоатация на лупинга Рупча – Ветрино и реверсирането на компресорна станция „Кардам“.

За газова година 2027/2028 и следващите газови години за точката Кюстендил/Жидилово в посока от България към Република Северна Македония ще бъде предложен капацитет, съответстващ на планираното пълно увеличение на техническия капацитет до 38 732 348 киловатчаса на ден в резултат от въвеждането и на газопровода Пиперево – Перник. 

Съгласно тръжния календар на „Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи“ (ENTSOG) и в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи на 6 юли 2026 г. ще се проведе ежегодният търг за годишни капацитетни продукти.

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Булгартрансгаз природен газ Вертикален газов коридор
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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