Световната банка намали прогнозата си за икономиката на Румъния

Световната банка понижи прогнозата си за икономическия растеж на Румъния, като обяви, че очаква той да бъде едва 0,4 процента през 2025 г. спрямо предишната прогноза от юни за 1,3 процента, съобщиха Аджерпрес и БТА, позовавайки се на публикуван днес икономически анализ на международната финансова институция.

Също така Световната банка понижи с 0,6 процентни пункта прогнозите за растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) на Румъния през следващите две години спрямо прогнозите си от юни, като според новите оценки растежът през 2026 г. ще бъде 1,3 процента, а през 2027 г. - съответно 1,9 процента.

Международната финансова институция припомня, че Румъния, чийто бюджетен дефицит надхвърли 9 процента от БВП миналата година, прие пакет мерки за финансова консолидация, който комбинира мерки за намаляване на разходите, като замразяване на заплатите в публичния сектор и пенсиите, с по-високи данъци. Според оценките на Световната банка бюджетният дефицит на Румъния предстои да спадне под 6 процента от БВП до 2026 г.

Още: Румъния е много близо до постигането на 6-процентов дефицит за 2026 г.

Инфлацията в Румъния чупи рекорди, на път е да стане двуцифрена