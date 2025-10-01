Войната в Украйна:

01 октомври 2025, 17:32 часа 216 прочитания 0 коментара
Терминалът в Александруполис ще заработи на 75 процента от капацитета си

Очаква се терминалът за втечнен природен газ в Александруполис да достигне 75 процента от капацитета си от 1 октомври, а до месеци да достигне пълна мощност от около 166 000 MWh/ден след преустановяване на работата на съоръжението през януари заради авария в работата на бустерните помпи.

Очаква се до края на този месец да бъде регазифициран и първият танкер с втечнен природен газ, според разпространено съобщение от "Булгартрансгаз". Терминалът от август работи на 25 процента от своя капацитет. “

"През тази газова година, която започна от началото на октомври, България ще може да разчита на доставки от сигурни източници на втечнен природен газ от терминала в Александруполис", каза изпълнителният директор на държавното дружество "Булгартрансгаз" Владимир Малинов по време на работно посещение на ръководството на газопреносния оператор.

"Възобновяването на търговската дейност на съоръжението ще гарантира както сигурността на доставките за страните от региона, така и диверсификацията чрез достъп до различни надеждни източници като САЩ и други", допълни Малинов.

Той определи съоръжението в Александруполис като един от задължителните необходими елементи за гарантиране на диверсифицирани доставки на втечнен природен газ в региона на Югоизточна Европа.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
