"Той е човек на Пеевски, Борисов само наблюдава": Спрягат познато име за особен управител на "Лукойл"

Петко Николов ще бъде особен управител на "Лукойл" у нас. Това обяви във Facebook бившият посланик в Русия Илиан Василев. Николов беше председател на Комисията за защита на конкуренцията в периода 2003 – 2016 г., на Патентното ведомство и изпълнителен директор на Националната компания "Индустриални зони" (НКИЗ). От 9 април 2024 г. до 16 януари 2025 г. беше министър на икономиката и индустрията в служебното правителство на Димитър Главчев.

Според Василев предстои да бъдат обявени заместниците на Николов, като "по всичко личи, че и тримата са хора на Пеевски". А "Борисов вече само наблюдава от трибуните".

"Основният проблем е, че новоназначеният управител няма нито един ден опит в управлението на каквато и да е корпорация, камо ли такава с мащабите на „Нефтохим". Това обаче е отличителна черта на днешния модел на управление – произвеждане на „универсални кадри", пригодни за всякакви позиции. Държавни администратори и бюрократи, които могат да бъдат назначени навсякъде – от регулатор до космонавт. Единствената причина да не се стремят към последното е липсата на келепир", пише Василев.

Ето какво написа Василев:

Професионализмът се третира като досадна необходимост.

За да е съвсем ясно – този човек няма никакъв опит в корпоративното управление и нито ден управленски стаж в сфера, свързана с горива или преработка на суров петрол. А говорим за най-големия индустриален актив в страната.

Толкова ли не можаха да наемат професионален мениджър и екип.

Как бихте оценили подобен риск, ако се занимавахте професионално с управление на рискове?

Единствената реалистична опция е новият управител да разчита на кадрите на „Лукойл" – нещо, което изглежда предварително договорено.

Предвидимо ще бъде разпространена и опорната теза, че назначението е съгласувано с OFAC – което е невярно. И логиката е проста: ако вие сте на мястото на OFAC, по каква причина бихте дали официално съгласие за назначаване на лице, чиято дейност може да доведе до щети, а после вашето "съгласие" да се използва като аргумент в политически и съдебни спорове? OFAC имат правен отдел и експерти по управление на риска – и едва ли ще се оставят да бъдат употребени в подобна схема.