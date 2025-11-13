"Лукойл" иска от САЩ отлагане на санкциите

Руският енергиен гигант "Лукойл" е подал искане до Министерството на финансите на САЩ за удължаване на срока, в който американски компании могат да извършват транзакции с него, след като сегашният гратисен период изтича на 21 ноември. Според три независими източника на Reuters компанията настоява за допълнително време, за да приключи текущи ангажименти и да разгледа предложения за продажба на международните си активи.

Припомняме, че службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово министерство въведе нови санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт" с цел да засили натиска върху Москва във връзка с войната на диктатора Владимир Путин в Украйна. При обявяването им OFAC издаде общ лиценз, който позволява на компании да приключат взаимоотношенията си с "Лукойл" до края на гратисния период. Сега обаче руската корпорация се опитва да постигне удължаване на този срок. Още: Официално от "Лукойл България": Бензиностанциите са обезпечени с гориво, търговската мрежа ще продължи да функционира

Продажбата

Компанията, която произвежда около 2% от световния петрол, вече потвърди в края на октомври, че е в процес на продажба на своите международни активи и може да поиска удължаване на лиценза, ако обстоятелствата го наложат. "Лукойл" беше постигнала предварително споразумение за продажба с швейцарския търговец на суровини Gunvor, но сделката се пропадна след сигнал от Вашингтон, че САЩ се противопоставят. Американските власти виждат Gunvor като структура, тясно свързана с Кремъл.

След провала на сделката, интерес към активите на "Лукойл" проявиха и други потенциални купувачи, които преди това бяха в изчаквателна позиция. Според Reuters и Bloomberg в момента се води ожесточено съревнование за част от международните активи на компанията – от рафинерии в Европа до производствени обекти в Египет и Казахстан. Още: "Управляващите си играят с огъня, "Лукойл" може да ни струва скъпо": Атанас Атанасов пред Аctualno (ВИДЕО)

Междувременно затрудненията с международните операции вече доведоха до обявяване на форсмажор в находището "Уест Курна 2" в Ирак – най-големият чуждестранен проект на "Лукойл".