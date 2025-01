Тръмп обяви нови мита за Тайван (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви планове за налагане на мита, предаде NEXTA. Те варират от 25% до 100% върху вноса на полупроводници и фармацевтични продукти от Тайван. Този ход има за цел да окаже натиск върху тайванските компании, включително лидера в индустрията TSMC, да преместят производството си в Съединените щати. Още: Канада отвръща на удара на Доналд Тръмп за митата

President Donald Trump has announced plans to impose tariffs ranging from 25% to 100% on semiconductor and pharmaceutical imports from Taiwan.



The move aims to pressure Taiwanese companies, including industry leader TSMC, to relocate manufacturing to the United States. pic.twitter.com/gGCT6rGuNo