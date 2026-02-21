Тръмп официално вдигна митата - но не с толкова, с колкото искаше

Американският президент Доналд Тръмп отново направи корекция на митата, с които Вашингтон облага вноса в Съединените щати. Нова граница за всички е 15% - това щяло да бъде "в рамките на следващите няколко месеца". Обявлението за решението Тръмп по традиция направи в социалната си мрежа Truth Social.

Какво значи "следващите няколко месеца"? Снощи Bloomberg посочи, че Тръмп може да вдигне митата до 15% съгласно американския търговски закон от 80-те години на XX век. Това можело да стане за срок от 150 дни. Самият Тръмп сега обяснява, че "в следващите няколко малко на брой месец" администрацията му ще търси начин да увеличи митата повече, без Върховният съд на САЩ отново да го плесне през ръцете - Още: Звучен шамар за Тръмп: Митата му са незаконни

Предвид съдебното решение, че всички двустранни вдигания на мита на Тръмп са незаконни, сега остава отворен въпросът дали няма да има лавина от искове за връщане на пари. Само от средата на декември, 2025 година досега от тези мита са събрани около 130 млрд. долара.

