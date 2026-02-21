Руският петрол губи Индия, крепи се на ръба заради геополитическата буря по света

Доставките на суров петрол от Русия отбелязаха леко повишение, като засилените удари с дронове от Украйна по рафинериите в страната и спирането на доставките по тръбопроводи към Унгария и Словакия вероятно са допринесли за увеличаване на обема на износа.

Атаки и прекъснати тръбопроводи пренасочват потоците

Според данни за проследяване на кораби, събрани от Bloomberg, износът е бил средно 3,39 милиона барела на ден през четирите седмици до 15 февруари. Те са се повишили в сравнение с периода до 8 февруари, като са отбелязали ръст за четвърта поредна седмица, но все още са с около 480 000 барела на ден по-ниски от пиковите нива преди Коледа.

По-високите доставки, в комбинация с увеличението на средните цени за четири седмици, са довели до най-високия приток на средства към военния бюджет на Кремъл за почти два месеца.

През януари производството на петрол в Русия отбеляза спад за втори пореден месец, като остана с почти 300 000 барела на ден по-ниско от количеството, което страната има право да добива съгласно споразумението с Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците им. Но всяко въздействие от по-ниското производство върху износа вероятно е било повече от компенсирано от подновените атаки срещу преработвателите на суров петрол.

След затишие през януари, Украйна засили ударите си с дронове срещу руски нефтопреработвателни заводи този месец, като удари няколко завода на "Лукойл". Трите засегнати завода имат общ преработвателен капацитет от около 500 000 барела на ден.

Отделно от това, по-ранна руска атака срещу помпена станция в западната част на Украйна спря потока от около 200 000 барела на ден суров нефт от Москва към Унгария и Словакия през тръбопроводната система „Дружба".

Китай поема по-голям дял, докато Индия отстъпва

В другия край на веригата за доставки, доставките на руски суров петрол за Китай са се увеличили до над 2 милиона барела на ден през първите 15 дни на февруари, показват данните за проследяване, като все по-големи количества суров петрол от Урал се отклоняват от неотдавнашните купувачи в Индия. Освен това, почти всички барели, изпратени от пристанищата на Тихия океан и Арктика, също се насочват към Китай.

Оттеглянето на Индия от покупки на руски суров петрол се вижда ясно в доставките на ключовия тихоокеански сорт ESPO. Само един танкер, натоварен през февруари, се насочва към Индия, като през януари няма нито един такъв. За сравнение, през декември четири танкера, а през ноември девет танкера са били натоварени и са се насочили към южноазиатската страна.

Увеличеното темпо на доставките за Китай спомогна за стабилизиране на количеството руски суров петрол, намиращ се на танкери в морето, на около 140 милиона барела. Бързото натрупване преди това доведе до добавянето на почти 60 милиона барела от края на август, което представлява увеличение от около 65%.

Цифрата включва суров петрол в транзит, както и барели, намиращи се на празни кораби, които са се позиционирани близо до архипелага Риау, източно от Сингапур, и в Суецкия залив в южния край на канала.

Ледът в Балтийско море и логистиката създават нови рискове

В перспектива, руските превози в Балтийско море са изправени пред все по-големи предизвикателства, свързани с времето, като около нефтените пристанища се наблюдава най-голямото разпространение на морски лед от 15 години насам. Това може да ограничи значителна част от руската програма в Балтийско море поради недостиг на кораби, които могат да се справят с тези условия. Замръзването вече доведе до една авария с танкер в Уст-Луга и може да забави превозите.

Общо 32 танкера са натоварили 24,4 милиона барела руски суров петрол през седмицата до 15 февруари, показват данни за проследяване на кораби и доклади на пристанищни агенти. Обемът е нараснал от малко над 22 милиона барела на 28 кораба през предходната седмица.

На дневна база средните доставки за седмицата до 15 февруари са се увеличили до 3,49 милиона барела на ден, което представлява ръст от около 330 000 барела на ден и компенсира около три четвърти от спада през предходната седмица.

Потоците са нестабилни и се влияят от времето, ремонтни дейности, санкции и графика на доставките. През седмицата е имало една доставка на казахстански сорт Kebco от Уст-Луга.

Увеличението на потоците през миналата седмица се дължи на скока в товари ESPO от Козмино в Тихия океан и на малките увеличения в доставките от балтийските пристанища Приморск и Уст-Луга.

Цените и обемите засега не сриват Москва

На базата на четириседмична средна стойност брутната стойност на износа на Москва се повиши за пета поредна седмица, достигайки 1,09 милиарда долара на седмица за 28-дневния период до 15 февруари.

Още: Рекордно ниско ниво: Русия ударно намалява сондирането, защото няма пари

Повишеното напрежение в Близкия изток поддържа нивото на глобалните референтни цени, което води до пето поредно увеличение на средните цени на руския суров петрол. По-високите цени, в комбинация с лекото увеличение на потоците, повишават стойността на пратките с 50 млн. долара на седмица.

С помощта на тази мярка износните цени на руския сорт "Уралс" от Балтийско море се повишиха с около 80 цента до 42,70 долара за барел, а цените на черноморските товари се повишиха с около 1 долар за барел до над 40 долара (припомняме, че за 2026 година руското финансово министерство даде разчет за средна цена от около 59 долара за барел руски петрол и сегашното ниво е крайно недостатъчно). Цената на суровия петрол ESPO от Тихия океан се повиши с 1,40 долара до средно почти 52 долара за барел. Цените на доставките в Индия се повишиха с 20 цента до почти 59 долара за барел, най-високата стойност от ноември насам. Всички цени са според данните на Argus Media.

На седмична база стойността на износа е средно около 1,18 милиарда долара за 7-дневния период до 15 февруари, което е с 160 милиона долара повече от ревизираната стойност за предходната седмица, като увеличението на потоците се дължи на по-високите цени на сорт Урал.

Наблюдаваните доставки за азиатските клиенти на Русия, включително тези без посочена крайна дестинация, са се увеличили до 3,15 милиона барела на ден за 28-дневния период до 15 февруари, в сравнение с ревизираните 3,07 милиона за периода до 8 февруари.

Докато количеството руски суров петрол на танкери с посочени дестинации в Китай и Индия изглежда да намалява рязко, обемът на корабите, които все още не вървят към крайна дестинация, е скочил, което позволява голяма част от тази тенденция да се обърне с времето. Танкерите все по-често дават данни за междинни дестинации, като Суецкия канал или Порт Судан, докато не преминат Арабско море, а някои никога не показват крайна дестинация, дори и след като акостират за разтоварване.

Корабите също прекарват по-дълго време в морето, като няколко танкера се отклоняват от първоначалните си дестинации на западния бряг на Индия или в Турция. Те също така се задържат в очакване да разтоварят в китайски и индийски пристанища.

Потоците на танкери, сигнализиращи китайски пристанища, са били 1,1 милиона барела на ден в четирите седмици до 15 февруари, което е по-малко от ревизираните 1,2 милиона барела на ден за периода до 8 февруари. Количеството, насочено към Индия, е спаднало до едва 190 000 барела на ден от ревизираните 420 000 барела на ден в по-ранния период. Но има еквивалент на 1,86 милиона барела на ден на кораби, които все още не са посочили крайна дестинация.

От тях около 1,61 милиона барела на ден са на кораби от западните пристанища на Русия, които посочват като дестинация Порт Саид или Суецкия канал, или на кораби от тихоокеански пристанища без ясна точка на доставка, а още 250 000 барела на ден са на танкери, които все още не са сигнализирали никаква дестинация.

Потоците към Турция през четирите седмици до 15 февруари останаха непроменени на ниво от около 180 000 барела на ден след ревизия на данните за периода до 8 февруари.

Средният поток към Сирия за четири седмици бе 25 000 барела на ден, което е спад от неотдавнашния пик от около 100 000 барела на ден, наблюдаван в периода до средата на януари. Танкерите, превозващи руски суров петрол към Турция, рядко сигнализират своята дестинация и обикновено изчезват от автоматизираните системи за проследяване, когато са южно от Крит, което затруднява предварителната оценка на потоците преди пристигането на корабите в пристанището в Сирия, къдетообикновено могат да бъдат засечени на сателитни снимки.

Автор: Джулиан Лий

Превод: Ганчо Каменарски за Bloomberg