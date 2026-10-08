Тръмп пак мисли да бомбардира Иран: Цената на петрола се повлия

Цените на основните сортове петрол пак вървят нагоре на световните пазари и отново причината е Близкият изток. Фючърсите на европейския сорт "Брент“ за ноември се търгуват на цена 102,35 долара за барел т.е. 2,14% поскъпване при затваряне на редовната търговска сесия – в електронната към момента цената е 102,38 долара за барел. Американският лек суров петрол с доставка също за ноември е на цена 89,85 долара за барел, в електронната неприсъствена сесия той поскъпна леко, до 89,92 долара за барел - ОЩЕ: Войната в Йемен: Новият фактор, който тежи най-много на цената на петрола

Влияние на пазарите, макар и леко, оказа материал на The Atlantic, че американският президент Доналд Тръмп и съветниците му са обмисляли подновяване на въздушните удари и бомбрдировките по Иран като вариант да се смъкнат цените на горивата преди изборите за Конгреса в началото на ноември. Axios добави, че Пентагонът е наредил на Централното военно командване на САЩ да се подготви да бомбардира цели в Иран, без да има уточнен конкретен срок кога това би станало. А войната в Йемен се ожесточава, докато всеки ден излизат данни за стрелба по танкери в Ормузкия проток и от страна на Иран. В Йемен хутите обявиха, че са превзели Таиз, третия най-голям град в страната. А рано сутринта на 7 октомври те стреляха с балистични ракети и дронове по международното летище в Аден - ОЩЕ: Замръзване и люшкане: Цената на петрола днес, 6 октомври

Houthis reportedly seize control of Taiz — Yemen’s third-largest city Several months ago, the US warned Saudi Arabia of a growing threat from the Houthis, The New York Times reports. Early Wednesday morning, the Houthis attacked Aden International Airport with ballistic missiles and explosive-laden drones. Preliminary reports indicate that no one was killed. The White House has indicated that the US will not intervene in the conflict. Illustrative footage. — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2026