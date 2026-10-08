Войната в Украйна:

Тръмп пак мисли да бомбардира Иран: Цената на петрола се повлия

08 октомври 2026, 7:58 часа 808 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Ивайло Ачев
Тръмп пак мисли да бомбардира Иран: Цената на петрола се повлия

Цените на основните сортове петрол пак вървят нагоре на световните пазари и отново причината е Близкият изток. Фючърсите на европейския сорт "Брент“ за ноември се търгуват на цена 102,35 долара за барел т.е. 2,14% поскъпване при затваряне на редовната търговска сесия – в електронната към момента цената е 102,38 долара за барел. Американският лек суров петрол с доставка също за ноември е на цена 89,85 долара за барел, в електронната неприсъствена сесия той поскъпна леко, до 89,92 долара за барел - ОЩЕ: Войната в Йемен: Новият фактор, който тежи най-много на цената на петрола

Влияние на пазарите, макар и леко, оказа материал на The Atlantic, че американският президент Доналд Тръмп и съветниците му са обмисляли подновяване на въздушните удари и бомбрдировките по Иран като вариант да се смъкнат цените на горивата преди изборите за Конгреса в началото на ноември. Axios добави, че Пентагонът е наредил на Централното военно командване на САЩ да се подготви да бомбардира цели в Иран, без да има уточнен конкретен срок кога това би станало. А войната в Йемен се ожесточава, докато всеки ден излизат данни за стрелба по танкери в Ормузкия проток и от страна на Иран. В Йемен хутите обявиха, че са превзели Таиз, третия най-голям град в страната. А рано сутринта на 7 октомври те стреляха с балистични ракети и дронове по международното летище в Аден - ОЩЕ: Замръзване и люшкане: Цената на петрола днес, 6 октомври

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
петрол бомбардировка цена на петрола война Иран
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес