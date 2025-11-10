Войната в Украйна:

"Тънък юридически лед": Бивш министър с коментар за ситуацията с "Лукойл"

10 ноември 2025, 18:59 часа 666 прочитания 0 коментара
"Тънък юридически лед": Бивш министър с коментар за ситуацията с "Лукойл"

Изборът "Лукойл" да има особен управител изглежда е най-правилният ход от гледна точка на фигурата на такова физическо лице, защото това означава усилия да се продължи дейността на рафинерията. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV Трайчо Трайков, кмет на район Средец и бивш министър на икономиката и енергетиката.

"Дискусията между експертите и политическите лица е фокусирана най-вече в частта, в която се дава право да се разпорежда с активи, което е изключителен тънък юридически лед. Не бих постъветвал да се стигат до такива действия. В бъдеще, когато се променят обстоятелствата и няма санкции, ще бъде разглеждано доста критично на международния пазар, особено от собственика на "Лукойл", смята Трайков.

Значението на "Лукойл" за България

Ако "Лукойл" затвори, изчезва огромно количество горива. Такива с най-ниски разходи за достигане до потребителя. Не е задължително да се стига до такава ситуация. Важно е да не се разпродават активи, заяви бившият министър.

Той обясни, че целта на санкциите е средствата от работата на тези активи да не отиват за финансиране войната в Украйна. Но това не означава, че не трябва да работят активите. Просто средствата, които получават, се събират някъде и в бъдещ период се предават на собственика. Трайков смята, че е напълно възможно да получим отсрочка от САЩ за санкциите срещу "Лукойл".

За проблемите в столицата

Сега има нова "партида" за сметопочистване на райони от 1 декември "Бяла Слатина", "Изгрев" и "Подуяне". Самата Столична община създаде капацитет, създаде и алгуритми и процеси за мобилизиране на различни обществени и общински ресурси. Имаме и резервен капацитет - камиони и хора. Ако се наложи, те ще се включат в сметопочистването в София.

Щеше да е грешка да се сключат договорите с фирмите, които искаха двойно възнаграждение и обясни: Ако едно домакинство е платило средно 400 лева за цялата година за боклука, който произвежда в сивите контейнери, догодина ще трябва да плати 1500.

Според него има опасност центъра на София да осъмне с пълни кофи с боклук. "Това, което можем да направим, е да дадем наш принос за решение на проблема". 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Трайчо Трайков София Лукойл
