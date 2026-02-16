Хари се завръща у дома? Кейт Мидълтън с мижав интерес

Кейт Мидълтън и принц Уилям реагираха по различен начин на оттеглянето на принц Хари от кралския живот. В новата си книга "Уилям и Катрин: Новата ера на монархията: Историята отвътре", която излиза на 10 март, Ръсел Майърс описва подробно реакцията на принца и принцесата на Уелс към това шокиращо решение. През януари 2020 г. принц Хари и Меган Маркъл обявиха намерението си да "се оттеглят като висши членове на кралското семейство" и да разделят времето си между Великобритания и Северна Америка.

Снимка: Getty Images

В откъс от книгата на Майърс, публикуван от "The Mirror", авторът подробно обяснява защо "Кейт е проявила по-малко интерес от съпруга си да убеди Хари да остане в настоящата си роля". Майърс обяснява: "Тя вярваше, че фундаменталните разлики между Уилям и Хари като "наследник и резервен наследник" са довели до неизбежността Хари да иска повече от ролята си, отколкото да бъде второстепенен играч." От друга страна, в откъса се отбелязва, че "Уилям беше дълбоко натъжен от решението на брат си да напусне".

"Той и Хари се бяха отдалечили един от друг от години, но сега той знаеше дълбоко в себе си, че няма връщане назад", пише Майърс. "Скъпите спомени от детството им, от това как си помагаха взаимно след трагедията със смъртта на майка им, до израстването им под погледа на обществеността, сега бяха помрачени от разкола в сърцето на семейството."

Хари и Меган и решението им, което промени монархията

Херцогът и херцогинята на Съсекс се преместиха през 2020 г. в родния ѝ щат Калифорния, където отглеждат двете си деца, принц Арчи, на 6 години, и принцеса Лилибет, на 4 години. В първоначалното си изявление за оттеглянето си Меган и Хари изразиха надеждата си да станат "финансово независими", като продължат да подкрепят монарха. Въпреки това, по време на среща, наречена "срещата на върха в Сандрингъм", водена от кралица Елизабет след обявяването, стана ясно, че не може да има "половинчата" позиция. През годините след това се наблюдаваше явен разрив между принц Хари и останалата част от кралското семейство, въпреки че той се срещна с баща си, крал Чарлз, през септември 2025 г.

Снимка: Getty Images

Въпреки положителната стъпка, отношенията на принц Хари с по-големия му брат остават напрегнати. След като враждата им избухна публично през 2020 г. с оттеглянето на Хари и Меган от кралския живот, разривът се задълбочи след интервюто на херцога и херцогинята на Съсекс с Опра Уинфри през 2021 г., документалната поредица на Netflix и мемоарите на Хари, в които и тримата критикуват кралското семейство.

Робърт Лейси, автор на "Битката на братята", каза пред PEOPLE миналата година: "Разривът е много дълбок и дълготраен. Според мен той няма да се промени, докато Хари не направи крачка и не се извини." Историкът Аманда Форман добави: "Всеки иска това да се случи по неговите условия, но точно това го прави невъзможно."

