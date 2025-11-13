Любопитно:

Бърз, опасен и нагъл. По-нагъл. Най-нагъл. Джигитите от НСО - газ до ламарината

13 ноември 2025, 08:38 часа 356 прочитания 0 коментара

Глоба 250 лева, защото не си свил моментално и не си излязъл от пътя, понеже джигитите от НСО карат много важния президент на Ливан със скорост, подгряваща за Формула 1, обаче им трябват повечко платна да се разпрострат. Не е майтап, официално съобщение е - след поредното безобразие на пътя при всичките приказки за превенция и по-строги наказания, та да спрем пустата Война по пътищата. И е законно, само зависи кой закон четеш. - Още: НСО заплашва с глоба шофьора, заснел скандалния кортеж (ВИДЕО)

В България отдавна си живеем на два полюса - буен смях и страшна трагедия. И си ги комбинираме за всичко.

Видеото от случилото се е достатъчно показателно - вижте го пак. Между другото, НСО пратиха на bTV (нали са много специално супер охранителите) видео как било и в Германия. И как било - ами върви кортеж и с мотори, те са по-напред, сигнализират на шофьорите да отбият преди да дойде някой с 200, както казваше един официално бивш премиер и настоящ пак натискащ се да е. У нас как е - газ до ламарината, юнаци! Както в Германия ли е - пращат видео все едно ще го гледат слепи хора.

Много-много няма какво да се коментира - то от говорене сме стигнали дотук. Затова накратко: НСО пазят важните държавно-политически фигури. Важните държавно-политически фигури са важни, защото са ги избрали всички останали, включително тези на пътя, докато НСО фучи и хвърчи по всичките му платна. Заключение - тези на пътя са по-важни, че без тях важн!

Закон за движение по пътищата, чл. 92, ал. 2: "Разпоредбите на ал. 1 не освобождават водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили от задължението да управляват по безопасен начин". Простичко - не караш като бесен дивак, когато можеш да убиеш не само себе си, но и други, невинни хора. На това му се казва "духа на закона" - съществително, не глагол. То затова законите не са вечни и се променят - дошло е време отдавна за промяна. Президентът на Ливан кой го е гонил, че така да му помага НСО да бяга и да гази всичко пред себе си - нещо "Хизбула" или "Мосад" ли? Май-май просто някой настъпва педала на газта до ламарината, защото в България законът е врата в полето! И няма да питам киборгите от НСО дали знаят името на въпросния президент - да не вземе някой да ми измисли глоба от 250 лв.

п.п. С между 100 и 200 км/ч никой не е безсмъртен - няма изобретена още такава кола! Едно примерче, поредно, при това не от България, а от толкова обичаната от мнозина наши "силоваци" "братска Русия":

Автор: Ивайло Ачев

