Любопитно:

Русия и Казахстан засилват партньорството си в петролния сектор

12 ноември 2025, 17:25 часа 182 прочитания 0 коментара
Русия и Казахстан засилват партньорството си в петролния сектор

Русия и Казахстан се споразумяха на преговори в Кремъл да засилят партньорството си в петролния сектор, предаде Ройтерс.

Владимир Путин и казахстанският президент Касъм-Жомарт Токаев разговаряха в Москва вчера и днес, като обсъдиха газови проекти и последиците от американските санкции за руските петролни компании, става ясно от сайта на Кремъл.

„Договорихме се да засилим партньорството си в областта на петрола, нефтопродуктите, въглищата и производството, транспорта и доставките на електроенергия. Обсъдихме подробно перспективите за сътрудничество в областта на газа, по-конкретно доставките на газ за регионите на Казахстан, граничещи с Русия, както и транзита към трети страни“, каза Токаев по телевизията след преговорите си с Путин.

Още: Заради санкциите: Русия обяви първа емисия дълг в юани

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Казахстан Русия Владимир Путин петрол
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес