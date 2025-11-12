Русия и Казахстан засилват партньорството си в петролния сектор

Русия и Казахстан се споразумяха на преговори в Кремъл да засилят партньорството си в петролния сектор, предаде Ройтерс.

Владимир Путин и казахстанският президент Касъм-Жомарт Токаев разговаряха в Москва вчера и днес, като обсъдиха газови проекти и последиците от американските санкции за руските петролни компании, става ясно от сайта на Кремъл.

„Договорихме се да засилим партньорството си в областта на петрола, нефтопродуктите, въглищата и производството, транспорта и доставките на електроенергия. Обсъдихме подробно перспективите за сътрудничество в областта на газа, по-конкретно доставките на газ за регионите на Казахстан, граничещи с Русия, както и транзита към трети страни“, каза Токаев по телевизията след преговорите си с Путин.

