13 ноември 2025, 08:59 часа 245 прочитания 0 коментара
70% апартаменти в София купени в брой: Ако някой си мисли, че българинът е глупав и по-глупав от "Лукойл", не познава народопсихологията

70% от купените в София през последната година апартаменти са платени в брой - това е обществена тайна. Това заяви председателят на БЕСКО Добромир Иванов в сутрешния блок на bTV. Той не каза откъде има тези данни.

Иванов говори от перспективата на доходите и как когато си изряден, държавата те облага с все повече и повече, което те стимулира да се криеш от данъци и осигуровки. Според негови сметки и на БЕСКО, 50% от това, което българите изкарват, отива за издръжка на държавния апарат. Всичко над 40% е абсурд, подчерта той - има и Закон за публичните финанси, в който е поставена тази граница.

Както вървим, може 2027 година ДДС да стане 25%, продължи Добромир Иванов. "Ако някой си мисли, че българинът е глупав и по-глупав от "Лукойл", не познава народопсихологията", каза той, обяснявайки как "Лукойл" "не плаща и 2 лева данъци" в България - защо някой си мисли, че обикновените българи не го виждат и няма и те, образно казано, да пратят държавата по дяволите. Иванов добави, че в частни разговори много от по-значимите български предприемачи искат да извадят бизнеса си от България - в Полша, Турция, дори ОАЕ - Още: "Държавата е брутално неефективна. С България приключваме": "Уолтопия" обмисля напускане на икономиката ни

