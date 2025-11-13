Любопитно:

Украйна подсилва своя АЕЦ срещу руски ракетни атаки (ВИДЕО)

13 ноември 2025, 09:07 часа 312 прочитания 0 коментара
Втори защитен слой се строи в украинската атмомна електроцентрала в Ровно. Идеята - тя да може да издържи при удари от ракетни отломки, ако има руски обстрели, които я застрашават. 

Съоръжението се подсилва на фона на нарастващите заплахи, а персоналът преминава обучение за сценарии на прекъсване на електрозахранването, за да се гарантира оперативна безопасност, информира УНИАН.

Припомняме, че периодично украинският президент Володимир Зеленски обръща внимание на руските обстрели, застрашаващи украинските АЕЦ, не само пленената и окупирана Запорожка АЕЦ, която е най-голямата в Европа. И МААЕ отправя предупреждения - при последните няколко руски масирани комбинирани въздушни атаки срещу Украйна цели бяха ел. подстанции и трансформатори, които са важни за работата и на АЕЦ. Отдавна е ясно, че руският диктатор Владимир Путин иска да спре перманентно тока в Украйна, за да я принуди да капитулира.

Ивайло Ачев
