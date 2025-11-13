Украйна подсилва своя АЕЦ срещу руски ракетни атаки (ВИДЕО)

Втори защитен слой се строи в украинската атмомна електроцентрала в Ровно. Идеята - тя да може да издържи при удари от ракетни отломки, ако има руски обстрели, които я застрашават.

Съоръжението се подсилва на фона на нарастващите заплахи, а персоналът преминава обучение за сценарии на прекъсване на електрозахранването, за да се гарантира оперативна безопасност, информира УНИАН.

At the Rivne Nuclear Power Plant, a second layer of protection is being built to withstand potential missile debris impacts. The facility is being reinforced amid rising threats, and staff are undergoing training for blackout scenarios to ensure operational safety. pic.twitter.com/X9wEtRGaRJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 12, 2025

Припомняме, че периодично украинският президент Володимир Зеленски обръща внимание на руските обстрели, застрашаващи украинските АЕЦ, не само пленената и окупирана Запорожка АЕЦ, която е най-голямата в Европа. И МААЕ отправя предупреждения - при последните няколко руски масирани комбинирани въздушни атаки срещу Украйна цели бяха ел. подстанции и трансформатори, които са важни за работата и на АЕЦ. Отдавна е ясно, че руският диктатор Владимир Путин иска да спре перманентно тока в Украйна, за да я принуди да капитулира.

