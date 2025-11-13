След еврото: Вижте къде всеки пети се налага да работи на две места

В последната държава, приела еврото - Хърватия, икономическите трудности, които изпитва населението, са все по-големи. Заради нарастващите разходи за живот всеки пети хърватин е принуден да има втора работа, за да може да се издържа. Това са изводите от проучване, цитирано от хърватската новинарска агенция ХИНА.

Хърватите се насочват при избора си на допълнителна заетост най-вече към сферата на услугите, пътническия транспорт и почистването.

Цифрите на икономическата безизходица

Според мнозина от анкетираните една заплата вече не е достатъчна, за да може човек спокойно да си позволи конфортен живот. 21% от населението е принудено да работи на две места, показва проучването, проведено сред 690 респонденти от онлайн услугата "Моята заплата" (Мojaplaca), част от компанията "Алма къриър Кроейша" (Alma Career Croatia). Хърватите често не успяват да покриват разходите си за жилище, храна и гориво и търсят дори трети източник на доходи.

Цели 35% обмислят да си намерят допълнителна работа. Едва 16% от анкетираните са доволни от финансовото си състояние, не се интересуват намирането на втора работа, печелят достатъчно или им липсва време. Безработните са 28%.

Източник: iStock

Недоволство от икономическото положение на страната

Средната нетна месечна заплата в Хърватия през третото тримесечие тази година е била 1539 евро. Сред хърватите обаче има консенсус, че минималната заплата трябва да бъде около 2000 евро, за да може работещите да си осигурят поне базов комфортен стандарт на живот.

Хърватия е последната страна, която се присъедини къв еврозоната. На 1 януари 2023 г. тя стана 20-тата държава, приела еврото за своя валута.

Официалните разчети в Хърватия показват, че ефектът на еврото върху инфлацията е под половин процент. Въпреки това след приемането на новата валута се отчита скок на цените, най-вече заради съвпадналите по време глобални процеси и повишаването на енергийните цени. През юли 2025 г. обаче инфлацията в Хърватия, измерена чрез националния индекс на потребителските цени, се е повишила до 4,1% на годишна база. Това е третият пореден месец на ускоряващ се растеж на цените, уточнява БТА.