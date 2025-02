Украинските дронове спряха завод на "Газпром" до лятото: Той прави ключово вещество за експлозиви (ВИДЕО)

Удареният преди вече над 2 денонощия Астрахански газопреработвателен завод, който е част от активите на руския енергиен монополист "Газпром", е изключително важен за руската военна промишленост. Защо - защото като отпадъчен продукт предприятието произвежда амониева селитра, а това е вещество, използвано при направата на експлозиви.

Публична информация, макар и от началото на века, сочи, че този завод, заедно с друг в Оренбург, също на "Газпром", е произвеждал по 5 метрични тона в периода 2002-2003 година: 70 украински дрона: Руска петролна рафинерия и руски газов завод горят (ВИДЕО)

Early this week, Ukrainian attack drones successfully struck Gazprom's Astrakhan gas plant, a major Russian producer of refined fuel and the country’s main producer of sulfur for explosives.



The plant suffered a series of severe fires, reportedly knocking it offline for months. pic.twitter.com/5LXSLdPYsu