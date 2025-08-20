Опашки за бензин започнаха да се вият в Русия

Огромни опашки се извиват в Русия по бензиностанциите поради недостиг на бензин. За това съобщават руските медии. Причината е, че рафинериите в страната са спрели частично или напълно дейността си след атаки от украински дронове.

Кадри от Приморския край показват сериозни опашки на бензиностанциите. Местните медии посочват сред причините сезонен ръст на търсенето поради големия приток на туристи, намаляване на дистрибуцията на гориво от заводите в Далечния изток и забавяне на доставките с железопътен транспорт до две седмици.

По-рано и в анексирания Крим имаше прекъсвания в доставките на бензин на бензиностанциите поради „Специалната военна операция“. А в Забайкалския край бензинът започна да се продава с купони.

Още: Губернаторът на Крим призна: Бензинът е кът (ВИДЕО)

През февруари руското правителство въведе временна забрана за износ на бензин за периода от 1 март до 31 август.

Бензин няма и поскъпва: Не в България и Европа, а в Русия (СНИМКИ)