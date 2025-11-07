Унгария е готова да обмисли алтернатива на руския петрол

Единствената унгарска компания за рафиниране на петрол, Mol Nyrt., намира алтернатива на руския петрол, предава италианската информационна агенция ANSA, позовавайки се на информация на Bloomberg. Mol Nyrt, която управлява петролни рафинерии в Унгария и Словакия, е заявила, че тръбопровод от Хърватия би могъл ефективно да се превърне в алтернатива за по-голямата част от доставките на петрол, ако руските доставки по тръбопровода „Дружба“ през Украйна бъдат спрени.

Информацията идва в навечерието на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп с унгарския премиер Виктор Орбан в Белия дом след американските санкции срещу руския петрол.

Алтернативата за Унгария

Припомняме, че в края на септември хърватският премиер Андрей Пленкович даде алтернатива на Орбан, като уточн,и че капацитетът на Адриатическия петролопровод (JANAF), който може да снабдява Унгария, е достатъчен за всичките им годишни нужди. "Къде е уловката? Ако съвместно, на ниво ЕС, сме казали, че Русия извършва агресия срещу Украйна и че не искаме да я финансираме, като купуваме техни енергийни продукти, тогава не виждам причина да не използваме алтернативата", каза тогава Пленкович. JANAF е компания за транспортиране на суров нефт в Хърватия, създадена през 1974 г. Оперира един от най-значимите петролопроводи в Европа. Системата е част от петролопровода Adria. ОЩЕ: Пленкович: Орбан не се страхува, че ще му свърши петролът, друго е