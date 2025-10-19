В опит да съживи търговията: Денят на необвързаните в Китай започва по-рано

Деня на необвързаните е най-голямото онлайн събитие за пазаруване в Китай - провежда се всяка година на 11 ноември. Но тази година разпродажбите започнаха в средата на октомври, като част от усилията на китайските търговци на дребно да накарат потребителите да харчат повече и така да увеличат приходите си. Китай е измъчван от проблеми като нарастваща младежка безработица, продължителна криза с имотите, огромен държавен дълг и продължаваща търговска война със САЩ - всичко това кара потребителите да намалят разходите си.

Китайското правителство харчи милиарди - чрез семейни субсидии, по-високи заплати и отстъпки за потребителски стоки в опит да противодейства на това, но ръстът на продажбите на дребно все още не отговаря на очакванията.

Ден за празнуване

Първоначално създаден от Alibaba като китайски фестивал за пазаруване, Денят на необвързаните е подобен на промоциите Prime Day на Amazon или Черния петък е други държави. Събитието се отбелязва с големи отстъпки онлайн и в магазините, като повечето търговци на дребно в страната се конкурират за продажби.

Тази година търговците на дребно стартираха своите кампании за продажби през октомври, съвпадайки с края на празника Златна седмица в Китай.

Платформи като Taobao, JD.com и Douyin активно промотират разпродажбите за "11.11", като банери в приложенията си показват отстъпки и ваучери.

Alibaba, която управлява платформите за електронна търговия Taobao, Tmall и AliExpress, заяви, че дава старт на тазгодишния "11.11 Global Shopping Festival" на 15 октомври.

Фирмата използва и изкуствен интелект в инструментите си за търсене и препоръки, за да улесни купувачите в навигирането в обширните ѝ сайтове и да им предлага подходящи продукти.

След пандемията от Covid-19 китайските потребители са по-предпазливи в харченето - тенденция, която продължава, докато страната се бори с дефлацията.

Кризата в разходите засегна особено силно търговците на дребно от висок клас. Модни марки като Louis Vuitton и Burberry отчетоха спад в продажбите през последните месеци в Китай, който представлява около 1/3 от световните продажби на луксозни стоки.