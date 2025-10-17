Китайската формула за завладяване на Русия и ЕС. Украйна отчита успехи на фронта

Китай и Северна Корея постепенно започват да доминират в икономиката на руския Далечен изток – чрез инвестиции, търговия и дори чрез работна (жива) сила. Заключението е на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). От ГУР правят оценка, че през тази година (2025) Китай може да разшири влиянието си в Далечния изток чрез инвестиции и търговски обмен в размер на вече 1 трилион рубли. А между Владивосток и Урал вече живеят 2 000 000 китайци, които формират общности и в тях или няма почти никакви руснаци, или са много малко.

Що се отнася до севернокорейския ефект – масово в Далечния изток на работа идват севернокорейци. По оценки на ГУР, става въпрос за поне 50 000 севернокорейски работници, макар че официалните руски данни (на социалното и трудово министерство) сочат 15 000. Това създава зависимост от работна сила от Северна Корея "В дългосрочен план Кремъл рискува да загуби контрол над 40% от територията си, около 7 000 000 квадратни километра, превръщайки Далечния изток в поле на чуждестранни интереси", смята ГУР.

Китайското влияние: Не е само Русия

Междувременно, The Guardian съобщи, че китайският онлайн търговец Temu е удвоил печалбите си в ЕС преди облагане с данъци – вече те са почти 120 млн. долара за 2024 година. А за европейския пазар на Temu отговарят само ... 8 души! Компанията е платила 18 млн. долара данъци, включително 3 млн. за корпоративен данък съгласно законодателството на ЕС. Whaleco Technology, ирландската компания-майка на Temu, отчита приход от 1,7 млрд. долара или със 758 млн. долара повече спрямо 2023 година.

115 млн. души в Европа пазаруват през Temu – това е 25% от населението на Европа. А за бума основна вина има Брюксел – ЕС позволи да няма мита върху пратки под 150 евро. През 2024 година в ЕС са дошли 4,6 млрд. пратки на стойност под 150 евро, 91% от които от Китай и Temu е основният изпращач.

Войната в Украйна

Интересна информация от украинския генщаб за най-горещото през цялата тази година (а и миналата) направление на фронта – Покровското. Според украинския генщаб, от 21 август насам украинската армия е успяла да върне под украински контрол 182,8 кв. километра територия, а общо над 230 кв. километра са разчистени от руски диверсионно-щурмови групи. Убити са 8402 руски войници, ранени са 5419, а 124 са пленени.

