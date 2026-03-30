В разгара на криза с горивата: КЕВР утвърди нова цена на природния газ

30 март 2026, 16:55 часа 297 прочитания 0 коментара
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за месец април 2026 г. в размер на 34,27 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от регулатора. На тази цена "Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Поскъпване с близо пет на сто

През март цената на природния газ беше в размер на 32,60 евро за мегаватчас (MWh). Така синьото гориво поскъпва с около пет на сто.

Независимо, че предложената цена е с около 5 на сто по-висока в сравнение с март, тя е изключително благоприятна за битовите и стопанските потребители у нас, тъй като е с около 20 евро на мегаватчас по-ниска в сравнение с международните котировки, уточняват от КЕВР.

На газовата борса TTF в Нидерландия цените нараснаха рязко и през последните дни синьото гориво се търгува стабилно на нива около 54 евро/MWh. Справка в исторически план показва също, че цената от 34,27 евро/MWh е с близо 10,7 % по-ниска спрямо година по-рано - през април 2025 г. тя е била в размер на 38,39 евро/MWh (75,08 лв./MWh).

В ценовия микс за април е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за благоприятна цена на синьото гориво. „Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени в предишни месеци договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

Пламен Иванов Отговорен редактор
