Олиото поевтинява заради инвазия на аржентински слънчоглед, родните земеделци възмутени

Масиран внос на аржентински слънчоглед у нас, който оказва сериозен натиск върху родния пазар и поставя въпроси относно безопасността на суровината. За това алармират българските зърнопроизводители.

Общо 6 кораба с около 200 000 тона слънчогледово семе от Южна Америка се очаква да пристигнат у нас, като единият от тях вече е акостирал.

Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, определи качеството на вноса като "съмнително", а цените като "непрозрачни".

Браншът иска проверка на продукцията от чужбина

По думите му основният риск е свързан с разликата в стандартите за производство. "В страните от Южна Америка се използват над 90-95% от продуктите за растителна защита, които са забранени в Европейския съюз", заяви той.

В бранша са силно скептични относно капацитета на Българската агенция по безопасност на храните да извърши надеждна проверка.

Зърнопроизводителите настояват за завишен контрол и детайлно изследване на влизащата суровина за остатъчни пестициди, тежки метали и ГМО, тъй като в Южна Америка е позволено отглеждането на генномодифицирани култури.

Светкавичен ефект - олиото е поевтиняло

Според експерти вносът вече се отразява на пазарната ситуация у нас. По данни на асоциацията само за последните 10 дни цената на слънчогледа в България и Румъния е паднала с около 10%. Проданов посочи, че такъв тип внос от Южна Америка е безпрецедентен за страната ни до момента.

Източник: iStock

"В складовете има около 600 000 тона наличен български слънчоглед", обясни той и допълни, че количеството, което пристига от Аржентина, представлява между 1/6 и 1/7 от цялото годишно производство на България, но влиза в страната за много кратък период - около 15 дни, което създава шок на пазара.

Зърнопроизводителите изразиха недоволство и от липсата на диалог относно позицията на България по споразумението с Меркосур.

Проданов смята, че темата не е била комуникирана нито със земеделския сектор, нито с обществото, а използваните цифри при формиране на държавната позиция не отчитат реалността на подобен внос.

Браншовите организации настояват за преосмисляне на защитните механизми, тъй като към момента слънчогледът не е защитена култура срещу такъв тип конкуренция.