Исторически момент: Нетаняху с план за търговски път от Индия до Европа (ВИДЕО)

Индийският премиер Нарендра Моди обяви засилване на връзките с Израел в областта на отбраната, търговията и борбата с тероризма по време на рядко посещение, изграждайки по-тесни връзки за борба със заплахите за сигурността в техните региони. „Отбраните между народите са „важен стълб“ на партньорството“, каза Моди в обръщение към израелския парламент, след като пристигна в Тел Авив за първи път от девет години.

Бенямин Нетаняху говори за развитието на проекта IMEC. Планът предвижда сухопътно-морски маршрут, свързващ Индия през Арабския полуостров с израелското пристанище Хайфа, а оттам със Средиземно море и Европа.

Моди и премиерът Нетаняху са „ангажирани с разширяване на търговията“, укрепване на инвестиционните потоци и насърчаване на съвместното развитие на инфраструктурата.

„В днешния несигурен свят силното партньорство в областта на отбраната между доверени партньори като Индия и Израел е от жизненоважно значение“, каза Моди.

Очаква се Моди да финализира голяма поръчка за произведени в Израел ракетни системи по време на посещението си в Израел. Подробности за сделката обаче е малко вероятно да бъдат публично оповестени, тъй като и двете страни се фокусират върху по-широките си връзки, смятат официални лица.

Израел е един от най-големите доставчици на оръжие за Индия от десетилетия назад, като отношенията в областта на отбраната се развиват с течение на времето до такава, при която двете страни сега произвеждат съвместно оборудване като дронове и ракети.

Преди посещението на Моди, Реувен Азар, посланик на Израел в Индия, заяви, че двете страни търсят по-задълбочено споразумение за отбрана и сигурност, което да позволи сътрудничество по „по-чувствителни проекти“.