Любопитно:

Исторически момент: Нетаняху с план за търговски път от Индия до Европа (ВИДЕО)

26 февруари 2026, 7:30 часа 199 прочитания 0 коментара
Исторически момент: Нетаняху с план за търговски път от Индия до Европа (ВИДЕО)

Индийският премиер Нарендра Моди обяви засилване на връзките с Израел в областта на отбраната, търговията и борбата с тероризма по време на рядко посещение, изграждайки по-тесни връзки за борба със заплахите за сигурността в техните региони. „Отбраните между народите са „важен стълб“ на партньорството“, каза Моди в обръщение към израелския парламент, след като пристигна в Тел Авив за първи път от девет години. 

Бенямин Нетаняху говори за развитието на проекта IMEC. Планът предвижда сухопътно-морски маршрут, свързващ Индия през Арабския полуостров с израелското пристанище Хайфа, а оттам със Средиземно море и Европа.

ОЩЕ: След 20 години преговори: ЕС и Индия сключиха споразумение за свободна търговия

Моди и премиерът Нетаняху са „ангажирани с разширяване на търговията“, укрепване на инвестиционните потоци и насърчаване на съвместното развитие на инфраструктурата.

„В днешния несигурен свят силното партньорство в областта на отбраната между доверени партньори като Индия и Израел е от жизненоважно значение“, каза Моди.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Очаква се Моди да финализира голяма поръчка за произведени в Израел ракетни системи по време на посещението си в Израел. Подробности за сделката обаче е малко вероятно да бъдат публично оповестени, тъй като и двете страни се фокусират върху по-широките си връзки, смятат официални лица.

Израел е един от най-големите доставчици на оръжие за Индия от десетилетия назад, като отношенията в областта на отбраната се развиват с течение на времето до такава, при която двете страни сега произвеждат съвместно оборудване като дронове и ракети.

ОЩЕ: Израел заплаши с подновяване на войната в Газа, даде ултиматум на "Хамас"

Преди посещението на Моди, Реувен Азар, посланик на Израел в Индия, заяви, че двете страни търсят по-задълбочено споразумение за отбрана и сигурност, което да позволи сътрудничество по „по-чувствителни проекти“.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бенямин Нетаняху търговия Нарендра Моди Търговски партньори
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес