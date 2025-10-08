Wolt хвърля светлина върху алгоритмите, които оформят местната търговия

Водещата платформа за доставки публикува за четвърти път Доклад за алгоритмична прозрачност

Платформата за локална търговия Wolt публикува четвъртото издание на своя Доклад за алгоритмична прозрачност (Algorithmic Transparency Report), следвайки ангажимента си за откритост и прозрачност относно ролята на алгоритмите и изкуствения интелект, които оформят преживяването на потребителите, търговските и куриерските партньори.

Тъй като изкуственият интелект продължава да се развива с бързи темпове, докладът предлага по-задълбочен поглед върху технологията зад платформата и отразява усилията на Wolt да превърне откритостта в постоянна практика, а не в еднократна инициатива. Докладът също така следва Директивата за работа през платформи на ЕС, която е създадена, за да подобри правата на работещите в сферата, като обяснява по ясен и достъпен начин функционирането и параметрите на автоматизираните системи на Wolt. През годините този подход е признат от независими експерти*, поставяйки Wolt сред лидерите в индустрията по отношение на прозрачността.

„С четвъртото издание на нашия Доклад за алгоритмична прозрачност показваме, че за Wolt прозрачността не е просто модна дума, а нещо, в което вярваме и за което работим всеки ден,“ казва Ивайло Нецов, генерален мениджър на Wolt България. „В един силно дигитализиран свят потребителите, търговските и куриерските партньори трябва да разбират технологията, с която взаимодействат ежедневно. Тя носи голямо обещание и като споделяме открито година след година как точно функционира, целим да гарантираме, че работи за всички – по справедлив и надежден начин.“

Прочетете четвъртото издание на Доклада за алгоритмична прозрачност на Wolt тук.