Войната в Украйна:

За първи път от 2022 г.: Цената на бензина в САЩ надмина четири долара за галон

31 март 2026, 17:01 часа 181 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
За първи път от 2022 г.: Цената на бензина в САЩ надмина четири долара за галон

Цената на бензина в САЩ днес премина границата от 4 долара за галон (3,78 литра) за първи път от 2022 г., според най-новите данни на Американската автомобилна асоциация , информираха Асошиейтед прес и БТА. Средната цена на галон обикновен бензин в САЩ вече е 4,02 долара - с над един долар повече, отколкото преди началото на американско-израелските атаки срещу Иран на 28 февруари.

Въпреки че средната цена на бензина премина 4 долара за галон днес, шофьорите в някои щати плащат доста над тази цена от седмици. Разликите в цената на бензина в отделните американски щати се обяснява с различните фактори зад ценообразуването, включително различни данъчни ставки и транспортни разходи.

Цените на суровия петрол – основната суровина, от която бива произвеждан бензина – скочиха след началото на конфликта в Иран и останаха силно колебливи. Войната причини сериозни прекъсвания на веригата за доставки и съкращения на добивите на петрол от страна на големите производители в Близкия изток.

Шофьорите по целия свят също се сблъскват с по-високите цени на бензина вследствие на войната. В Париж, например, бензинът струва 2,34 евро за литър.

Поскъпването на бензина може да забави икономиката и да ускори инфлацията

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-високите цени на бензина оказват влияние върху потребителите и бизнеса, тъй като много домакинства продължават да се сблъскват с по-високи разходи за основни жизнени потребности. Тъй като шофьорите плащат повече за бензин, много от тях може да бъдат принудени да съкратят разходите си за други стоки, посочва АП.

По-скъпото гориво може също да доведе до повишаване на други разходи - от сметки за комунални услуги до цените на много стоки, които потребителите купуват всекидневно.

Според анализатори в близко бъдеще се очаква поскъпване на хранителните стоки, тъй като транспортните разходи за бизнеса растат.

Очаква се също превозът на други товари също да бъде засегнат.

Дизеловото гориво в САЩ - използвано от много товарни и куриерски камиони - в момента струва средно 5,45 долара за галон, докато преди началото на войната бе около 3,76 долара за галон.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов
Бензин САЩ цени на горивата цена на петрола цена на бензина
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес