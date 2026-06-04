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За първи път след украинските атаки: Русия призна, че добивът на петрол е намалял

04 юни 2026, 16:25 часа 640 прочитания 0 коментара
Снимка: 112, "Телеграм"
За първи път след украинските атаки: Русия призна, че добивът на петрол е намалял

Русия за първи път официално призна, че добивът на петрол в страната е намалял на фона на засилените украински атаки срещу нефтопреработвателната инфраструктура. "Настоящото производство е наистина малко по-ниско в сравнение с началото на годината“, заяви днес вицепремиерът Александър Новак, който отговаря за енергийния сектор, по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург, цитиран от ТАСС. По думите му причината са извънпланови ремонти в някои рафинерии.

Новак не уточни причините за ремонтите. През последните месеци Украйна засили атаките си с дронове срещу руски рафинерии и енергийна инфраструктура, което предизвика временни прекъсвания и производствени загуби.

Според вицепремиера след възстановяването на пълния капацитет на рафинериите производството трябва отново да се върне към предишните нива. "Разбира се, използваме нашата експортна инфраструктура с пълен капацитет“, добави той.

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Русия спря публикуването на официални данни за добива на петрол през април 2023 г., малко повече от година след началото на войната в Украйна.

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По данни на Международната агенция за енергията (МАЕ) през април руският добив на суров петрол е намалял с около 460 000 барела дневно на годишна база до приблизително 8,8 милиона барела на ден.

Докато Русия продължава ударите срещу украинската енергийна инфраструктура, Киев все по-често атакува руски нефтопреработвателни мощности с цел да ограничи приходите, които Москва използва за финансиране на войната.

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Новак подчерта и значението на формата ОПЕК+ за стабилността на световния петролен пазар въпреки решението на Обединените арабски емирства да напуснат организацията. "ОПЕК и нашите споразумения, които доказаха своята ефективност, помагат за изглаждане на колебанията на световните пазари“, заяви той.

Забрани за износ

По-рано тази седмица Русия забрани износа на авиационно гориво до 30 ноември. Според руското правителство мярката цели да гарантира стабилността на вътрешния пазар на горива след украинските атаки срещу рафинерии и енергийна инфраструктура.

Русия изнася авиационно гориво основно към държави от Централна Азия, сред които Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. Преди това Москва вече беше ограничила и износа на бензин.

Новак допусна и възможността за въвеждане на забрана върху износа на дизелово гориво за производителите, ако ситуацията на вътрешния пазар го наложи. "Всичко е възможно и при необходимост“, заяви руският вицепремиер в отговор на въпрос дали правителството обмисля подобна мярка.

 

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Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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