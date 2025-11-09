Любопитно:

За разлика от нас: Една страна намалява данък дивидент

Правителството на Южна Корея и управляващата Демократична партия се съгласиха да намалят данъците върху доходите от дивиденти над 300 милиона вона (205 000 щатски долара), заяви говорителят на партията, цитиран от Йонхап и БТА. Сегашната ставка, с която биват облагани доходите от дивиденти над това равнище, е 35 процента. От Демократичната партия призоват данък дивидент да бъде намален до 25 процента, докато правителството първоначално предложи запазване на досегашната ставка.

Данъчна реформа

Правителството в Сеул през юли предложи данъчна реформа, насочена към отделно данъчно облагане на високите дивиденти от акции, чрез която се цели насърчаване на изплащането на дивиденти и стимулиране на фондовия пазар в страната.

Съгласно предложението, доходите от дивиденти ще бъдат отделени от общия доход и ще се облагат с фиксирана ставка, вместо да се включват в общия доход, подлежащ на прогресивно данъчно облагане.

Междувременно говорителят на управляващата Демократична партия съобщи и за постигнат консенсус с правителството относно целта на Южна Корея за намаляване на емисиите на парникови газове до 2035 година.

Страната трябва да намали емисиите на парникови газове с между 53 и 61 процента спрямо нивата от 2018 г., съгласно постигнатото споразумение.

