Заради антикорупционната комисия: ЕК отряза стотици милиони за България по ПВУ

Европейската комисия (ЕК) е решила да удържи 215 милиона евро от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България. Това съобщи БНР, позовавайки се на източници от Комисията. Така страната ни ще получи по второто плащане едва 439 милиона евро. Удържането на част от плащането е във връзка с неизпълнение на ключовия етап за реформиране на антикорупционната комисия, са уточнили от ЕК.

България очакваше над 650 млн. евро

България очакваше, по думите на управляващите над 650 млн. евро от второто плащане по ПВУ да бъдат платени до средата на октомври.

България разполага с шест месеца, за да изпълни ключовия етап. От ЕК са добавили, че ще продължат да поддържат активен диалог с властите в София за осигуряване на необходимата подкрепа.

Според българското правителство е възможно да поискаме и трето плащане по ПВУ до края на тази година. Средствата по ПВУ и реформите към тях трябва да са изпълнени до август 2026 г. иначе ще загубим европейското финансиране.

Най-голям дял от средствата по ПВУ към момента отиват предимно за обновяване на сградите и подобряване на енергийната ефективност и за закупуването на подвижен състав за нуждите на БДЖ.

Вчера в София еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис намекна, че липсата на реформи по отношение на антикорупционната комисия вероятно ще доведе до редуциране на сумата по ПВУ.

Според него също теоретично е възможно България да кандидатства и за трето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост до края на годината.

През октомври групата "Обнови Европа" в Европейския парламент (ЕП) призова средствата за България по ПВУ да бъдат изцяло спрени, тъй като делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев според тях е политически мотивирано.