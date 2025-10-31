Заради санкциите срещу руския петрол: Унгария подготвя "аварийни бензиностанции"

Унгарското правителство подготвя законопроект, който определя мерките при извънредна ситуация с доставките на гориво. Той предвижда създаване на т.нар. "аварийни бензиностанции", които ще бъдат регулирани от държавата в случай на сериозни прекъсвания на снабдяването, съобщи Блумбърг, цитирайки проект, публикуван на сайта на Министерството на енергетиката. Мерките се предприемат дни след след решението на Съединените щати да наложат санкции на руските енергийни компании и големия пожар в единствената рафинерия в страната, управлявана от енергийния концерн MOL.

Доставките на гориво

Въпреки инцидента правителството уверява, че доставките на гориво в страната са гарантирани. От MOL все още не са съобщили каква част от производството в завода край Дунав е засегната след експлозията и пожара преди повече от седмица.

По първоначални оценки на Erste Bank щетите може да засегнат до 40 процента от производствения капацитет на рафинерията. В четвъртък премиерът Виктор Орбан съобщи, че властите все още разследват причината за инцидента.

Междувременно Орбан каза, че въпросът за енергията ще бъде основна тема на срещата му с Тръмп, насрочена за 7 ноември. По думите му той ще обсъди санкциите, наложени на руските компании "Роснефт" и "Лукойл", както и възможността за постигане на по-широко икономическо споразумение между Будапеща и Вашингтон.

Планираната среща между лидерите на САЩ и Унгария ще бъде първата от началото на втория мандат на американския президент тази година.

