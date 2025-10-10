Заради санкциите: Унгарската MOL ще увеличи доставките на петрол за Сърбия

Унгарската петролна компания MOL ще увеличи доставките си за Сърбия след санкциите на САЩ срещу петролна компания НИС , която е оператор на единствената рафинерия в страната и чийто най-голям акционер е руската "Газпром нефт“, заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс. НИС беше поставена в списъка с американски санкции заради връзката си с "Газпром нефт". Те влязоха в сила вчера.

Петрол за "нашите сръбски приятели"

"Тъй като MOL играе важна роля в доставките на суров петрол и горива за Сърбия... нашите сръбски приятели могат да разчитат на увеличени доставки от МОЛ", заяви Сиярто, като добави, че това увеличение няма да може да замени напълно липсата на доставки от Хърватия.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната. Санкциите биха могли да застрашат доставките на суров петрол през Адриатическия петролопровод.

Сърбия зависи почти изцяло от доставките на руски газ и петрол, които получава главно по тръбопроводи в Хърватия и други съседни държави. След това газът се разпределя от НИС, чийто мажоритарен собственик е руският държавен петролен монополист "Газпром нефт". Руската компания държи 44,9 процента, а сръбската държава има 29,9 процента. Останалите акции се държат от дребни акционери.

Санкциите могат да лишат Сърбия от бензин и мазут преди зимните месеци.

Президентът Александър Вучич вече е подложен на натиск в родината си заради продължаващите вече 11 месеца антиправителствени протести. Той вече заяви, че санкциите ще имат "изключително тежки последици" в много аспекти".