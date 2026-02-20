Заради взривения от руснаците "Дружба": Унгария с кризисна мярка

Правителството на Унгария ще освободи 250 000 тона суров петрол от стратегическите си резерви след спирането на руския петрол по тръбопровода "Дружба". Това се посочва в указ, публикуван от официалния правителствен вестник на страната и цитиран от агенция Ройтерс. Унгарската енергийна компания MOL получава право на приоритетен достъп до освободените количества, се посочва още в издадения от правителството указ.

Спирането на тръбопровода "Дружба“

От края на януари руски петрол не е стигал до Унгария по тръбопровода "Дружба“ през Украйна, оставяйки страната, както и и Словакия без доставките, от които са до голяма степен двете страни са зависими.

В Унгария и Словакия се намират последните рафинерии в ЕС, които използват руски петрол, доставен чрез тръбопровода "Дружба“.

На 27 януари Украйна заяви, че руски дрон е повредил инфраструктурата на тръбопровода.

Вчера и словашкото правителство одобри освобождаване на 250 000 тона петрол от резерва.

Унгария и Словакия обвиниха Украйна, че бави възобновяването на доставките по политически причини и вчера обявиха, че спират износа на дизелово гориво за Украйна.

Унгария също тока заплаши, че ще спре доставките на газ и електроенергия за Украйна, ако доставките не бъдат възобновени.