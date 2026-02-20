Спорт:

Заради взривения от руснаците "Дружба": Унгария с кризисна мярка

20 февруари 2026, 13:24 часа 242 прочитания 0 коментара
Заради взривения от руснаците "Дружба": Унгария с кризисна мярка

Правителството на Унгария ще освободи 250 000 тона суров петрол от стратегическите си резерви след спирането на руския петрол по тръбопровода "Дружба". Това се посочва в указ, публикуван от официалния правителствен вестник на страната и цитиран от агенция Ройтерс. Унгарската енергийна компания MOL получава право на приоритетен достъп до освободените количества, се посочва още в издадения от правителството указ.

Спирането на тръбопровода "Дружба“

От края на януари руски петрол не е стигал до Унгария по тръбопровода "Дружба“ през Украйна, оставяйки страната, както и и Словакия без доставките, от които са до голяма степен двете страни са зависими.

Още: Унгария блокира доставките на дизелово гориво за Украйна

В Унгария и Словакия се намират последните рафинерии в ЕС, които използват руски петрол, доставен чрез тръбопровода "Дружба“.

На 27 януари Украйна заяви, че руски дрон е повредил инфраструктурата на тръбопровода.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Вчера и словашкото правителство одобри освобождаване на 250 000 тона петрол от резерва.

Още: Украйна към Унгария и Словакия: Приличате на наркомани

Унгария и Словакия обвиниха Украйна, че бави възобновяването на доставките по политически причини и вчера обявиха, че спират износа на дизелово гориво за Украйна.

Унгария също тока заплаши, че ще спре доставките на газ и електроенергия за Украйна, ако доставките не бъдат възобновени.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Украйна Словакия Унгария руски петрол нефтопровод Дружба
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес