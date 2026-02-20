Държавен vs. частен сектор и кой печели повече: Бизнесът и синдикатите в спор

Разликата в доходите след данъци и осигуровки е 526 лв. средно. Причината е, че голяма част от заетите в публичния сектор плащат само 10% данък върху доходите на физическите лица и не внасят осигуровки за своя сметка. Реално от брутното им възнаграждение се удържат 10%. Това обясни председателят на АИКБ Васил Велев в ефира на Нова телевизия.

Той и президентът на КНСБ Пламен Димитров влязоха в разгорещен спор за разликите в заплатите в частния и в държавния сектор, която продължава да расте. Това показват данните на НСИ за последното тримесечие на 2025 г. Средната брутна заплата в държавните структури достига 2844 лв., докато в частния сектор тя е 2621 лв.

Велев обясни, че работещите в реалния сектор, които пълнят бюджета, плащат 22,4% за осигуровки за своя сметка и Данък общ доход. Така нетният доход в публичния сектор се намалява с 10%, а в частния – с 22,4%, което води до разлика от около 525–526 лв. средно.

Другият проблем поред него е липсата на прозрачност и ефектът върху пазара на труда. „Живеем в пазарна икономика. Много фактори стимулират увеличаването на заплатите, но водеща остава производителността на труда. Заплатите се включват в себестойността на продукцията и формират крайната цена. Ако тази цена не може да бъде реализирана на пазара, няма как да се изплатят по-високи възнаграждения", изтъкна Велев.

И беше категоричен, че когато възнагражденията в публичния сектор значително изпреварват тези в частния, се създава изтегляне на ресурси и кадри от частния към публичния сектор, а това отслабва допълнително бизнеса.

Синдикатите са на друго мнение

Синдикалистът Пламен Димитров обаче не се съгласи с казаното от Велев. "Когато говорим за публичен сектор, трябва да правим разлика между „държавен“ и „обществен“ сектор. В обществения сектор работят около 600 хиляди души. От тях приблизително 114 хиляди са в държавното управление - без сектор „Сигурност“. Именно за част от тях държавата поема осигуровките", обясни той.

Синдикалистът изтъкна, че данните за последните четири години показват, че ако се сравни третото тримесечие на 2022 г. със същия период на 2025 г., реалният ръст на заплатите - след приспадане на инфлацията, е 22,7% в частния сектор и 22,1% в обществения сектор. "Тоест не е вярно, че възнагражденията в частния сектор изостават като темп на растеж", изтъкна Димитров.

По думите му година за година има периоди, в които частният сектор расте по-бързо, и други - в които общественият изпреварва. "Да, 10 евро нагоре, 10 евро надолу - това са приблизително разликите през 2022, 2023 и 2024 г. в частния и обществения сектор. През 2025 г. вече се съгласявам - към третото тримесечие общественият сектор получава със 75 евро повече от частния. Това обаче вероятно ще се изравни през четвъртото тримесечие, тъй като частният сектор наваксва", обясни синдикалистът.