Зареждаме по-малко: Търговците отчитат спад на потреблението

Хората сипват по-малко гориво. Това каза Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция в Русе, в ефира на Нова телевизия. Той обясни, че от 20 март на неговия обект цените не са се повишавали. "Очакваме днес цените на "Лукойл". Вчера не излязоха", каза той.

Според него евентуалната помощ от правителството за най-уязвимите няма да покрие повишението на цените. И обясни, че ако преди хората са зареждали за 100 евро, в момента същото количество гориво излиза около 140 евро.

"В цяла Европа се освобождават резерви, намалява се директивно цената, в Испания и Италия се намали акцизът", каза Пенгезов.

Горивата у нас продължават да поскъпват, като във вторник дизелът премина психологическата граница от 1.60 евро и средната цена вече е 1.61 за литър.

Припомняме, че днес трябва да стане ясно дали ще бъде активирана мярката за компенсации за физически лица заради поскъпването на горивата. Националната агенция за приходите обяви, че на 22-ри и 23-ти март средните цени на бензин и дизел са били 1.60 евро. Ако те се запазят на същите или по-високи нива за трети пореден ден, ще бъде задействаната програмата с компенсации.