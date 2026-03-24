КЗК е установила бързо покачване при цените на горивата: Какво следва?

Първоначалните данни показват бързо покачване на цените на горивата на едро. Това съобщи председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов пред журналисти след среща с президента Илияна Йотова. Той допълни, че комисията очаква до няколко дни отговори от "Лукойл България“, както и от други големи търговци на едро, за да може да оцени темповете на покачване на цените.

Карадимов уточни, че КЗК няма преки правомощия да регулира цените на дребно, освен ако те не са резултат от забранени споразумения. На 4 март комисията е изпратила подробни предложения до изпълнителната власт за мерки, базирани на две приключили производства с наложени санкции на стойност 262 млн. лева (около 130 млн. евро) и едно текущо производство.

КЗК следи и нивата на дребно с цел установяване на евентуални забранени споразумения. Текущото производство срещу "Лукойл" се фокусира върху поведението на компанията на пазара на едро, а част от препоръките към изпълнителната власт са свързани с наблюдение на пазарното поведение на рафинерията и свързаните дружества, посочи още Карадимов.

Срещата с президента

Основна тема на срещата на Карадимов с президента Илияна Йотова по инициатива на държавния глава бяха възможните механизми и мерки за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Държавният глава отново изтъкна необходимостта от изготвянето от страна на служебния кабинет на цялостен пакет от мерки, който да отчита различни сценарии за развой на ситуацията в Близкия изток и дългосрочните ефекти от него – не само върху цените на горивата, а и върху цените на основни потребителски стоки.

В разговора беше изтъкната необходимостта от контакт и ефективно взаимодействие между институциите, между органите на изпълнителната и законодателната власт за изготвянето на цялостен пакет от мерки за овладяване на ефектите от конфликта в Близкия изток.