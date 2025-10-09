Зърнопроизводителите стягат протест, искат оставката на земеделския министър

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обяви подготовка за национални протести в защита на българските зърнопроизводители. Асоциацията сваля доверие от кабинета на МЗХ и настоява за оставките на министъра на земеделието и храните Георги Тахов, зам.-министъра Иван Капитанов и зам.-изпълнителния директор на ДФ "Земеделие“ Петя Славчева заради неизпълнени ангажименти и пълна липса на управленска воля за решаване на проблемите в сектора.

Системни провали на земеделското министерство

НАЗ мотивира исканията си със системни провали – от неправомерни откази за изплащане на средства по еко схемите за Кампания 2023 на редица земеделски стопани без уведомителни писма, през неадекватни действия срещу вредителите по царевица и слънчоглед, до отсъствие на навременна политика за последиците от сушата и за модернизация на напояването и водоползването.

Най-сериозният проблем обаче остава липсата на инициатива и работа по отношение на ключови законодателни промени, защото нито една субсидия не може да даде толкова дългосрочен ефект, колкото устойчиви реформи в поземлените отношения и приемането на Закон за браншовите организации, посочват от НАЗ.

НАЗ настоява за незабавни законодателни промени в:

∙ Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – въвеждане на дългосрочни комасации за насърчаване на инвестиции в нови технологии; решаване на проблемите с управлението на земи от ДПФ;

∙ Закона за арендата – прекратяване на практиката с краткосрочните договори и осигуряване на предвидимост за устойчиви практики;

∙ Закона за браншовите организации и Закон за Аграрната камара – създаване на реален инструмент за представителство и защита на сектора;

∙ Закона за кооперациите и кооперативите – изграждане на модерна правна рамка за прозрачно и ефективно функциониране.

НАЗ ще отстоява исканията си непоколебимо, докато не бъдат предприети реални действия в полза на сектора, особено във времена на разклатено обществено доверие към институциите, когато отговорността е по-наложителна от всякога, се подчертава в декларацията на зърнопроизводителите.