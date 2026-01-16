665 евро стипендия: Държавата в опит да задържи най-добрите ученици в България

Месечна стипендия от 665 евро могат да получат най-талантливите български ученици, лауреати от международни олимпиади, които останат да учат висше образование в България.

Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на форума "Модерно висше образование чрез устойчиво финансиране за качествено обучение, академични стандарти и партньорство в институционална среда" в Пловдив, съобщиха от МОН.

Опит да бъдат задържани медалистите от олимпиади

Още: Вълчев: Трябва да отвоюваме вниманието на децата от телефоните

Той представи програмата на МОН "Избирам да следвам в България", чиято цел е да задържи талантливите ни умове, като стимулира със стипендии носителите на златни, сребърни или бронзови медали в дисциплините математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, философия, география/науки за земята и изкуствен интелект.

"Преди имаше предложение за програма "Стефан Стамболов", която да ги финансира да учат в чужбина. Ние правим обратното - инвестираме в това да остават да учат в България", посочи министърът.

По думите му това не зависи само от стипендиите, а от перспективите за развитие, а в последните години все повече млади хора виждат такава в България. Той посочи като положителен пример и Института INSAIT към Софийския университет, който не само задържа родни таланти в областта на информационните технологии, но и привлича перспективни студенти от цял свят.

Източник: МОН

Расте интересът към дефицитните специалности

Още: Със заплаха за още протести, Gen Z с нови искания: Стипендии колкото минималната заплата и премахване на таксите

Вълчев припомни, че в последната година МОН провежда политика за насочване на кандидат-студенти към важни за обществото и икономиката на страната професионални направления и специалности чрез различни стимули.

"Вече се виждат първите резултати от всички мерки, които инициирахме. През тази академична година с 36% се е увеличил приемът на студенти в първи курс, които учат за медицински сестри и изцяло е запълнен приемът в държавна поръчка за бъдещи лекари със сключени договори с български болници, в които ще работят след завършване", обясни той.

Значителен ръст има и в други професионални направления с недостиг на специалисти като Металургия (22%), Електроника и електротехника и автоматика (14%), Енергетика (7,5%), Химични науки (34%) и Физически науки (18%), Общо инженерство (10%) и др.

"През последната година имахме много добро взаимодействие и с ректорите, и със синдикатите. Не говорихме толкова за средства и заплати, а много повече за реформи – как системата да служи на обществото, как да имаме повече научна дейност, да привлечем чуждестранни студенти, да оптимизираме учебните програми, най-вече как да завишим изискванията. Основният фокус бе за продължаващото повишаване на качеството на висшето образование и инвестицията в авторитета на университетите ни", коментира още министър Вълчев.

Още: Съдът спря разширения изпит по математика и други предмети след 7 клас