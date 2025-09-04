Войната в Украйна:

Пет медала за България на Европейската младежка олимпиада по информатика

04 септември 2025, 14:39 часа 256 прочитания 0 коментара
Едни от най-добрите български ученици спечелиха 5 медала от деветата Европейска младежка олимпиада по информатика eJOI, която се проведе в Шумен. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН). Тази година България посрещна участници от 24 държави, които премериха знания от 29 август до 4 септември. Българските ученици взеха 2 сребърни и 3 бронзови медала в конкуренция с близо 100 състезатели. На eJOI 2025 България бе представена от два национални отбора.

Кои са медалистите

От първия сребърните отличия спечелиха Кирил Зулямски (СМГ) и Мартин Чавдаров (СМГ). Бронзови отличия завоюваха Боян Бояджиев (СМГ) и Даниел Тодоров (ПЧМГ – София).

Техни ръководителите са Петър Петров и Ясмин Ердим. Вторият национален отбор бе в състав: Никола Манолов (VIII клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково),

който спечели бронзов медал. Дамян Свободников (VII клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна), , Мартин Висулчев (VIII клас, СМГ) и Алексей Карташев (VII клас, СМГ) с ръководители доц. д-р Пламенка Христова и Димитър Добрев.

Домакините от Шумен бяха представени от седмокласникът Борис Бобев и осмокласниците Симона Иванова, Богдан Върбанов и Дамян Бояджиев от ППМГ „Нанчо Попович“. Ръководители на отбора са Цветелина Петрова и Явор Василев.

Трамплин за ИТ индустрията

eJOI е трамплин за развитието на елита на ИТ индустрията и следва правилата и стандартите на Международната олимпиада по информатика. Състезанието е индивидуално, като всеки отбор включва четирима ученици и двама ръководители.

В Шумен участниците имаха два състезателни дни, но и богата културна и социална програма с много емоции и приключения, които ги вдъхновиха за бъдещи успехи.

Олимпиадата се организира от Министерство на образованието и науката, Сдружение „Европейска младежка олимпиада по информатика“

и община Шумен в партньорство със Сдружение на олимпийските отбори по природни науки, Школа А&Б, СУ „Сава Доброплодни“ и ППМГ „Нанчо Попович“.

