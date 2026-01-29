Искат 10-15% ръст на учителските заплати, ако не - стачка

С новия бюджет ще се иска 10-15% ръст на учителските заплати. Това, което сега се предлага, е компенсиране на инфлацията с 5%. Това каза председателят на синдикат "Образование" към КТ “Подкрепа“ Юлиян Петров. Според него "не е далече времето" на подготовка за протести. "Ако не се случи, това вероятно ще прелее чашата и ще излезем по улиците или няма да завършим съответния срок, година, или пък няма да започнем новата учебна година. Това сме го правили и пак можем да го направим", категоричен бе той. По повод грипа и официално обявявания процент заболели ученици, Петров заяви, че това не отговаря на реалната картина: “Националният център по заразни и паразитни болести има невярна информация и неговите решения са неистински“, каза той и определи като грешно решение онлайн обучението по време на грипна епидемия.

Мащеха за “нормалните“

Още: Красимир Вълчев: Ще има 10% увеличение на заплатите на персонала в учебните заведения

Българското образование се превърна в мащеха за "нормалните" ученици с добро семейно възпитание, каза още синдикалистът.

Снимка iStock

Българското училище се е превърнало в арена, където учителите приличат на секунданти, но нямат никакви инструменти и форми на въздействие, заяви той.

Училището губи своята роля на възпитател и се превръща в сцена, на която агресията доминира и не може да се моделира.

Още: След изтеглянето на Бюджет 2026: Министър Вълчев обясни за увеличението на учителските заплати

Младите учители не издържат и напускат системата. На учителите се вменява вина за всичко, което се случва в училище, отчитат от “Подкрепа“.

Според Юлиян Петров училищният правилник следва да бъде като конституция, като кодекс, от който не се допускат изключения.

"В целия този процес най-голяма сила има родителят. Ако той работи в синхрон с учителя, нещата са много добри."

Българският учител взема катастрофално малко пари за отговорностите, които има, коментира Юлиян Петров.

Още: Диян Стаматов: Възможно е 10% увеличение на учителските заплати догодина