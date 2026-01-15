Лихвата по студентските кредити пада. Вижте с колко

Лихвеният процент по държавно гарантираните кредити за студенти и докторанти се намалява драстично – от 7 на 3 процента. Това става с промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти, одобрени днес от Народното събрание.

Законодателните изменения, внесени от БСП, бяха приети ускорено – на две четения в рамките на един ден, без дебати и с почти пълна подкрепа в пленарната зала.

Основната цел на промените е студентското кредитиране да стане по-достъпно. В мотивите си вносителите посочват, че въпреки ръста на отпуснатите заеми през последните години, сравнително малък брой млади хора реално се възползват от тази възможност, като водеща причина е високата лихва. Допълва се, че в много случаи търговските банки предлагат по-изгодни и по-гъвкави потребителски кредити, което ги прави по-привлекателни за студентите. Още: КЗП започна проверки на банки за отпускане на студентски кредити

С приетите текстове се въвежда и допълнителен социален стимул – държавата ще поема погасяването на студентски кредит при раждане или осиновяване на второ дете, мярка, насочена към насърчаване на раждаемостта.