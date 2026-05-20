Отговорите на матурата по български език и литература за 12. клас за 2026 г.

Зрелостниците се явиха на задължителната матура по български език и литература за учебната 2025/2026 г., а от Министерството на образованието и науката (МОН) се очаква да публикуват верните отговори и изпитния материал от държавния зрелостен изпит за 12. клас в ранния следобед.

Темата за интерпретативното съчинение на днешната задължителна матура по български език и литература е "Пътят към себе си" по произведението "Песента на колелетата" на Йордан Йовков, научи Actualno.com от свои източници. Другият избор, който зрелостниците имат за последната 41-ва задача, е есе на тема "Авторитетите днес".

Иначе над 53 хиляди зрелостници се явяват на задължителната матура по български език и литература (БЕЛ) на 20 май. За втория ДЗИ по профилиращ предмет заявленията са над 24 000, а за държавния изпит за придобиване на професионална квалификация - над 28 000. Изпитният вариант, който беше изтеглен, беше генериран измежду близо 6 милиона възможни комбинации. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали. Ангажирани са 13 800 квестори.

Единствената промяна в матурата тази година касае техническите изисквания относно личните данни на учениците - те вече не се оформят в отделен малък плик, а са неразделна част от изпитната работа.

Промяната не носи никакъв риск от нарушаване на анонимността на изпитните работи, защото в процеса на сканирането при оценителите отива само листът за отговори и когато работата е оценена се извършва идентификацията чрез единния баркод. Оценителите нямат информация чия изпитна работа проверяват, а в същото време се избягва съхраняването, рязането на малките пликчета и сканирането на идентификационната бланка, което облекчава административните процедури, скъсява и улеснява процеса.

Иначе промяна във формата на теста за ДЗИ по български език и литература няма. Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). Максималният брой точки от изпита е 100.

Резултатите на зрелостниците ще станат ясни до 11 юни.