Право на отговор във връзка със статия от 12.06.2026 г., засягаща проф. д-р Иван Масларски

Actualno.com публикува право на отговор на проф. д-р Иван Масларски във връзка с публикувана в медията статия на 12 юни, 2026 година, в която се разглеждат сигнали, свързани с преподаватели от Медицинския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски":

Считам, че начинът, по който публикацията представя сигналите е необективен, създава подвеждащо впечатление, че всички описани твърдения се отнасят еднакво до д-р Стоян Великов и до мен – проф. Иван Масларски. Това не съответства на действителното съдържание и обхват на отделните сигнали.

По отношение на мен е налице един анонимен сигнал, както и друг сигнал, като в него моето име е споменато единствено в рамките на един абзац, без да са изложени доказани факти, установяващи каквито и да било нарушения от моя страна. В публикацията не се прави ясно разграничение между твърденията, насочени към различните лица. Това обединяващо представяне накърнява доброто ми име и създава у читателя неправилно впечатление за характера и обхвата на твърденията спрямо мен.

По мое скромно мнение тази публична позиция на ръководения от Вас информационен портал "Actualno.com" е несъвместима с основните принципи на морала и етичните норми, възприети от българската журналистика. Използването на думи и изрази в публичното изявление в социалните мрежи, които внушават за мен позорни обстоятелства, изразяващи се в "намеци със сексуален подтекст" и "неприемливо поведение" са неверни и клеветнически предположения. С тях се цели да ми бъде уронен престижа като професор, учен и преподавател в Медицински факултет при СУ "Св. Климент Охридски". Категорично заявявам, че описаните по-горе твърдения и внушения относно моята личност са неверни. Те не отговарят на начина, по който съм изпълнявал преподавателските си и административни задължения в продължение на дългогодишната ми работа в Софийския университет.

След публикуването на статията беше извършена вътрешна проверка от Етичната комисия към Медицинския факултет на СУ. Комисията разгледа подписания сигнал, в който са посочени мои данни, както и анонимния сигнал. В становището си комисията прие, че са налице противоречиви твърдения и че изложените обстоятелства не могат да бъдат установени по безспорен начин поради липса на достатъчно доказателства. По отношение на анонимния сигнал комисията прие, че поради анонимния му характер той не може самостоятелно да служи за установяване на фактическата обстановка.

В заключение, по образуваната преписка не е установено извършено етично или дисциплинарно нарушение от моя страна и не са налице основания за налагане на дисциплинарно наказание. (Извършената вътрешна проверка не е установила етично или дисциплинарно нарушение от страна на проф. Масларски). Това е съществено ново обстоятелство, настъпило след публикуването на статията, и според мен следва да бъде доведено до знанието на читателите със същата яснота, с която първоначално са били представени твърденията в сигналите, така че да бъде възстановен необходимият баланс в публичното отразяване на случая.

Считам, че горепосочените сигнали са недобросъвестни и не отразяват действителните факти. Също така моля, при евентуално бъдещо отразяване на случая да бъде правено ясно разграничение между различните сигнали, различните лица, за които се отнасят те, и резултатите от извършените проверки, за да не се създават подвеждащи внушения спрямо мен като преподавател, учен и ръководител на катедра.

Настоящото писмо има за цел единствено да защити доброто ми име и професионалната ми репутация чрез представяне на официалния резултат от извършената проверка, както и на обективна информация.

Още: Завършен избор на декан, но няма нов управляващ: Хаос и силни изявления за Медицинския факултет на СУ