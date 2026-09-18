"Няма още учебна програма": Докъде стигна МОН с "Религии и добродетели"

"Към момента този нов учебен предмет няма разработена учебна програма за трите модула", каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева във връзка с конкретните добродатели по предмета "Религия и добродетели", който се предлага да бъде въведен в училище. Тя уточни, че това ще се случи, когато има налице официален законов акт за въвеждане на този предмет. "Ще бъде създадена работна група, която ще започне да разработва самата учебна програма", каза още д-р Панчева.

Докъде стигна парламентът с предмета "Религия и добродетели"?

Припомняме, че вчера парламентарната комисия по образованието и науката имаше нетипично усилен работен ден - на едно заседание трябваше да разгледа и обсъди на първо гласуване цели 11 законопроекта, сред които и този за въвеждане на изучаването на религия в училище.

Беше предложено да бъдат обсъдени само законопроектите, свързани с религията и с езиковата интеграция.

Депутатите не стигнаха до първо гласуване на законопроектите и обсъждането ще продължи на заседанието на комисията в сряда през следващата седмица.

На заседанието присъстваха представители на Светия Синод, които представиха своите искания по темата. От БПЦ заявиха, че подкрепят въвеждането на изучаването на религията в училище, но имат някои конкретни предложения. Най-важните сред тях са църквата да може да одобрява учебните програми, а по предмета да се пишат оценки - нещо, което в много от законопроектите не се предвижда. ОЩЕ: Синодът иска да одобрява програмите по религия и на децата да се пишат оценки