Мястото, където Исус е проповядвал: 2000-годишна синагога все още крие неразгадана тайна

Археолозите предполагат, че преди близо 2000 години Исус може би е проповядвал в синагога в Магдала, на брега на Галилейското езеро. Тази теория е свързана главно с местоположението на сградата и датата на нейното съществуване. Синагогата е действала през I век сл. Хр., когато според Евангелията Исус е пътувал през Галилея и е проповядвал в синагоги, пише Arkeonews.

В Матей 4:23 се казва, че Исус „ходеше из цяла Галилея и поучаваше в синагогите им“, а Марк също описва как е проповядвал в синагогите в този район.

Синагогата, в която може би Исус е проповядвал

Синагогата е открита през 2009 г. по време на археологически разкопки в древна Магдала, на северозападния бряг на Галилейското езеро. Тя е една от малкото известни синагоги в Галилея, съществували преди разрушаването на Втория храм през 70 г. сл. Хр.

Сградата е имала преддверие, зала с каменни пейки, колони, изрисувани стени и мозаечен под. Археолозите са открили монета, датираща от 43 г. сл. Хр., под основата на мозайката.

Други находки също показват, че мястото е било обитавано през I век. Последните изследвания потвърждават ранната римска датировка и предполагат, че синагогата вероятно е продължила да се използва до средата на I век.

Един от най-важните предмети, открити вътре, е „Магдалският камък“ – издълбан варовиков блок с няколко религиозни изображения. Сред тях е била и седемстранна менора. Израелската агенция за антики я описва като най-старата известна менора от периода на Втория храм, открита извън Йерусалим, и по това време най-старият екземпляр, открит в религиозна структура.

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Археолозите обаче все още спорят за точното предназначение на „Магдалския камък“. Някои изследователи го свързват с четенето или боравенето със свитъци от Тората, докато изображенията му се свързват и с Храма в Йерусалим. В проучване от 2026 г. на Уоли Сирафеси камъкът е допълнително проучен в контекста на връзките му с Юдея и дейността на Исус в Галилея.

Интересът към археологическите находки от Магдала се засили още повече през 2021 г., когато в древното селище беше открита втора синагога от епохата на Втория храм. Разстоянието между двете синагоги беше по-малко от 200 метра. Тяхното присъствие показва, че синагогалната дейност е била неразделна част от живота в Магдала през този период и повдига въпроси за това как точно са били използвани двете структури.

Други разкопки показват, че Магдала е била процъфтяващо еврейско селище. Археолозите са открили улици, къщи, магазини, водопроводна система и еврейски ритуални бани. Изследвания на Израелската агенция за антики също показват, че основният период на просперитет на града е бил през ранната римска епоха.