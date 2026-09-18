ЕС е в безпътица пред руската заплаха от война – примери. Z-оценка: Константиновка не сме я превзели (ОБЗОР - ВИДЕО)

25 000 американски войници да напуснат американските бази в Европа – това е обмислян още от юни, 2026 година, план от Пентагона и американския военен министър Пийт Хегсет. Ако това се случи обаче, американските военни, които ще останат на Стария континент, ще паднат под 76 000 души – а това е граница, определена от Конгреса на САЩ и съответно би било нарушение на взето от Конгреса решение, информира Reuters. Затова сега тече 6 месеца преглед на разположените от САЩ сили в Европа и преценка колко допринасят военно останалите членове на НАТО за отбрана, какви договори за ползване на бази има САЩ в Европа и какви са приоритетите на Съединените щати. NBC добавя, че потенциално могат да бъдат изтеглени дори 40 000 войници, а сега в Европа има около 80 000 американски войници. Всичко това се превръща в пореден ключов въпрос за Европа предвид растящото напрежение с Русия и опасенията за руска атака срещу член на НАТО.

На този фон обаче – американският президент Доналд Тръмп официално заговори за нова американска военна база в Полша. Именно Полша е на първа линия на Източния фланг на НАТО, с граница с Украйна. Вчера полският премиер Доналд Туск, цитиран от RMF24, обърна внимание как Русия обстреля бензиностанция в Украйна, в района на Ягодин, на само 4 километра от границата между Украйна и Полша – ОЩЕ: Тръмп: Има напредък по въпроса с разкриването на американска военна база в Полша

Войната е тук, Европа не върви по единен път как да се справи

През годините руският диктатор Владимир Путин неведнъж е говорил как е против война, дори как Русия трябвало да се отърве от имперските си амбиции – и всичко това, предвид руската намеса и отприщената война в Украйна, явно се оказа лъжа. А днес, 18 септември, в украинската столица Киев предстои среща на лидери на Европа на тема създаване на европейска ПВО система като американската Patriot (Пейтриът), за сваляне на балистични ракети. Става въпрос за проекта "Фрея". Дори словашкият премиер Роберт Фицо ще е в Киев, България обаче – не, тъй като нашият премиер Румен Радев е застъпил позиция, че "Фрея" трябва да е проект в рамките на НАТО. "Фрея" е украинска инициатива. Даже Фицо обаче предупреди, че по въпроса да избухне "паневропейска война" ситуацията никога не е била толкова сериозна и напрегната. Но Фицо продължава да говори как щял да направи всичко възможно Словакия да не воюва "заради член 5", обаче да си спазва ангажиментите към НАТО – как ще стане така, ако има нападение срещу страна-член на Алианса, хора като Фицо с явни позиции в угода на Путин досега не са обяснили:

⚡️ Putin is against war!



Or: what the dictator said many years ago about peace and international law.



© NEXTA Archives. pic.twitter.com/I3LOOsLtDb — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2026

Slovak Prime Minister Robert Fico:



The situation has never been as serious and tense regarding the possibility of a pan-European military conflict as it is now. pic.twitter.com/9xIvXypc8q — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

Slovak Prime Minister Robert Fico on NATO:



I do not want Slovakia to become part of some military conflict because of Article 5.



Yes, we are in NATO, we respect that, we care about cooperation and fulfilling our commitments, but as prime minister I will do everything to ensure… pic.twitter.com/7Gt1A3YXfz — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

Италианският премиер Джорджа Мелони също каза в прав текст нещо, което вещае несигурно бъдеще – защото в живота рядко побойник и насилник спира като просто го игнорираш: "Вярвам, че тези руски провокации се множат, защото Путин трябва да отклони вниманието (на руснаците от растящите вътрешни проблеми), като създаде ескалация с Европа. Това произтича от ситуация на бойното поле в Украйна, която не се развива така, както Путин беше предвидил, обявил и обещал на своя народ. Мисля, че не бива да отговаряме на тези провокации. Отговорът на тези провокации би бил по-скоро в интерес на Москва, отколкото на Европа":

Italian PM Meloni:



I believe these provocations from Moscow are multiplying because Putin needs to shift attention by creating an escalation with Europe.



This comes from a situation on the battlefield in Ukraine that is not going as Putin had predicted, declared and promised to… pic.twitter.com/OqvK6DNpsB — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

"И казвам това на всички в Германия, включително в нашата партия: "Всеки, който днес смята, че трябва да се откажем от Украйна в борбата ѝ за свобода, утре се е отказал от свободата в цяла Европа, дами и господа. И по този път — този път — аз няма да поема при никакви обстоятелства. Който иска, може да го направи, но аз няма да го направя". Думи на германския канцлер Фридрих Мерц, който е поставен под все по-голям политически натиск и губи политическа почва под краката си – ОЩЕ: Проучване дава още половин година на Мерц като канцлер след удара от АзГ

Germany’s Chancellor Merz:



Anyone who today believes we should give up Ukraine in its fight for freedom has given up freedom throughout Europe tomorrow, ladies and gentlemen.



And this path — this path — I will not take under any circumstances. Whoever wants to take it may do… pic.twitter.com/3DOJ46M8eB — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

Гръмките думи на Мерц за Украйна обаче не кореспондират изцяло с реалността – именно защото не успява да убеди достатъчно германското общество. Оказа се, че Германия иска да даде на Украйна само 10 ракети-прехващачи за ПВО системи Patriot и търси разрешение от САЩ, а документите изтекоха публично. Цената на ракетите 29,6 млн. долара – но те са по-стария вариант, който работи на следния принцип: ракетата-прехващач се взривява близо до целта (атакуващата ракета) и се разчита шрапнелите да я ударят така, че минимум да я отклонят от полета ѝ. По-модерните прехващачи PAC-3 са разработени да поразяват директно целта. Германия не може да даде на трета страна американско оръжие без одобрение на САЩ т.е. на Конгреса. Точно това е един от парадоксите в политиката на Мерц – Politico отбеляза, че Германия увеличи военните си разходи до 147 млрд. долара тази година, обаче по-голямата част от парите за купуване на оръжие отиват за американски оръжия: стелт изтребители F-35 (поръчани са 35 с опция за евентуално още 15), хеликоптери "Чинук", патрилни самолети P-8, системи Patriot. Германия отчаяно иска крилати ракети "Томахоук", за да стряска Русия, но САЩ дават приоритет на своите интереси и оръжейни резерви и бавят доставките за всяка друга страна. А германският министър на отбраната Борис Писториус беше на посещение в САЩ и там беше подписана декларация за сътрудничество на ниво военна и отбранителна индустрия, като Писториус коментира, че казал на американците, че сроковете за доставка на важни оръжия се бавят много: и какво от това? – ОЩЕ: САЩ одобряват прехвърлянето на 10 ракети "Пейтриът" на Украйна, но има уловка

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 128 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 17 септември е имало 230 бойни сблъсъка спрямо 229 на 16 септември. Руснаците са хвърлили 295 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 7 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2770 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 140 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9614 FPV дрона, което е с около 1320 нагоре спрямо предното денонощие", сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

25 руски пехотни атаки са организирани в Покровското направление съгласно официалните украински данни. Още 19 са регистрирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. За Константиновка популярният Z-канал "Рибар", създаден и поддържан от бившния говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, казва да не се бърза с прокламация, че е превзета Олексиевко-Дружковка – не била, имало само някои руски позиции там и нито една в Дружковка, нямало скоро да има руски щурм за превземането на самата Дружковка. Всъщност каналът признава, че украинците имат достатъчно много позиции около Константиновка, за да не може руската армия все още да стегне обръч около и в града, с който да го подчини – а уж вече Константиновка беше превзета, ако човек слуша какво говорят Путин и руският генщаб. И още нещо – в дневния анализ на американския мозъчен тръст ISW, цитиран малко по-долу, изрично е посочено, че руското военно министерство продължава с басните за руски военни успехи – този път северозападно от Гуляйполе, Запорожка област. Руснаците твърдят, че там било превзето село Розовка, а ISW не отчита на база геолокализирани видеокадри да има по-близки руски позиции в разстояние на най-малко 13 километра от това село. 10 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а 14 – в Южнослобожанското, в района на град Вовчанск, селата южно от него и в пограничния район на Харковска област. В Купянското направление, което е между Лиманското и Южнослобожанското направление, украинците са успели да напреднат източно от село Западно и още повече утежняват ситуацията за руската армия, която се мъчи някак да атакува Купянск по-мащабно:

El 23º Regimiento de Asalto "R.U.G." del 2º Cuerpo "Khartia" NGU🇺🇦, atacan con drones las posiciones rusas y después la infantería avanza hasta ellashttps://t.co/fRwj5hGLwQ pic.twitter.com/wV6OB7jaOE — Manu (@PuenteUribarri) September 16, 2026

В дневния си обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, пак обръща внимание на украинската операция "Вивалди", с която северният фланг на Лиман беше отпушен от украинската армия, а тя записа успехи и на юг от града. За това много са помогнали украинските удари по руските системи за електронно заглушаване, които са станали кът в този участък на фронта и съответно украинците са могли да използват по-ефективно дроновете си и високоточни оръжия, с които да създадат вече условия и за сухопътен пробив с бронирана техника – тези думи на бригаден генерал Андрий Билецки са акцент в казаното от ISW. Един от заместниците му – Максим Жорин – уточни, че посредством системи за електронно заглушаване украинците са успели да неутрализират и 20 000 руски дрона в хода на мащабната военна операция. Отделно и фактът, че украинците са успели да не допуснат предварително изтичане на информация за операцията е помогнал много. Ситуацията в Лиман се усложнява (за руснаците), оплаква се "Рибар":

Ukraine’s 66th Mechanized Brigade says it liberated Serednie in Donetsk region during Operation Vivaldi. Artillery and drones suppressed Russian firing positions before mechanized infantry, supported by tanks, cleared the village without Ukrainian losses and pushed Russian forces… pic.twitter.com/K3zno9uGN8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 17, 2026

Междувременно генерал Денис Прокопенко, който заедно с Билецки пое отговорността за Покровското направление, както и Славянското, Лиманското, Олександриевското и дори Купянското, предупреди, че точно северно от Покровск руснаците трупат техника и ресурси за атака на Добропиля, най-западната точка от първата линия на крепостния пояс на Украйна в Донецка област (Славянск – Краматорск). Около 1200 оператори на дронове от елитното руско звено "Рубикон" също са ангажирани с руските опити за пробив при Добропиля, по думите на Прокопенко. Той добави, че вероятно ще започне подсилване на руските щурмови части с танкове и бронирана техника, за да се увеличи вероятността за успешен пробив. Според него, руската идея е октомври месец да е времето за по-големи атаки с бронирана техника и поне до края на годината някоя от възловите точки на крепостния пояс да премине в руски ръце и да е плацдарм за последващите операции.

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За финал – примери в светоусещанията между Украйна и Русия. След като Одеса преживя преди денонощие поредна брутална руска въздушна атака, млада жена най-спокойно продължава да се държи така, сякаш нищо не е станало и то точно в блока, ударен от руски далекобоен дрон. Тази нощ Руската федерация смали мащаба на въздушния си терор в Украйна – 93 изстреляни далекобойни дрона, украинските ВВС съобщават, че са свалили 69, както и 3 ракети-дронове "Бандерол"/"Дан-Т" и че има удари на 13 места в Украйна от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи. А синът на Рамзан Кадиров – Адам, показва, че има ниво на грамотност, заради което толкова много привличаме вниманието към PISA в България: потресаващо четене – ОЩЕ: Рафинерия, зареждаща Москва с горива, спря работа. Въздушни атаки в Ростов, Запорожие и Киев (ВИДЕО)

❤️‍🩹 Odesa is recovering after last night’s attack



“Honestly, I spent a long time thinking about how to caption this video. This incredible woman, and such a striking contrast — a life you so desperately want to live,” a local resident wrote on social media when sharing this… pic.twitter.com/fQL2lGd9TI — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2026

🫣 No translation needed: Adam Kadyrov can barely get through the text in front of him



And judging by Ramzan’s face, even he has no clue what his son — the secretary of Chechnya’s Security Council — is reading from a piece of paper. pic.twitter.com/X7FoM9T75r — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2026