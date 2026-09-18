Официално: Мерките за по-добра дисциплина в училище на правителството на Румен Радев

Единна информационна система за детето, карта за проследяване на личностното развитие, специалист по личностно развитие и система за поощрения и санкции. Това са заложените четири стълба на мерките, разработени от Министерство на образованието за подобряване на дисциплината и училищната среда. Те бяха представени от заместник-министъра на образованието д-р Таня Панчева, която обърна внимание, че според PISA 50% от учениците посочват, че съучениците им пречат на нормалното провеждане на учебния процес.

Целта на мерките и кога се очаква да заработят?

"С грижа за нашите ученици ви предлагаме днес пакета от мерки, с който очакваме положителна промяна", каза заместник-министърът и уточни, че четирите стълба са взаимосвързани и целят да насърчат силните страни на ученика и да му помогнат да преодолеят своите слаби страни.

Мерките биха били въведени след широк обществен дебат, като е поискана европейска помощ, за да се използва и европейският опит. Реалистичен срок е това да бъде въведено във втория учебен срок на настоящата учебна година. ОЩЕ: Образователният министър отрече чистка в РУО, до седмица обявява мерки за повишаване на дисциплината в училище

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Подробности за четирите стълба

Първият стълб е междуинституционалното сътрудничество, защото по думите на заместник-министъра е, че училището не може да бъде само. За целта МОН ще си сътрудничи с Министерство на труда и социалната политика и общините и ще бъде създадена единна информационна система за детето. Целта е ранно да се идентифицират проблемите и да се окаже помощ.

Следващият стълб е картата за проследяване на личностното развитие на ученика. "И в момента съществува лично образователно дело на ученика, но в него имаме само оценките на ученика и респективно неговите наложени санкции. В тази карта ние искаме да отличим неговите силни страни, но също така да му помогнем при преодоляването на неговите слаби страни", заяви още д-р Панчева. Този стълб ще включва дисциплината, социалните умения и постиженията и талантите, а накрая на всеки срок ще получава генерирана характеристика за своето дете и неговите силни и слаби страни.

Третият стълб е въвеждането на специалист по личностно развитие, който може да бъде наричан учител по възпитание, но това ще бъде човекът, който ще отговаря за координацията и взаимодействието между трите основни стълба в образователната система - ученици, учители и родители. Той ще носи отговорността всяко дете в училище да намери своята изява, своя талант и всеки един родител да бъде информират за постиженията на своето дете, а при необходимост ще съдейства за преодоляване на проблемно поведение.

Стана ясно, че в момента се работи по длъжностната характеристика на този човек, като според тях би било добре той да бъде педагог или психолог.

Четвъртият стълб са поощренията и санкциите. "Изработили сме сисема, която да подпомага децата. Ние да можем да поощряваме децата в техните постижения, защото това е изключително важно да виждаме доброто в тях, да виждаме силните им страни. преди налагането на санкциите сме подготвили комплекс от мерки, така наречените меки мерки, в тях включваме активно родителите и работим за преодоляване на направената грешка или за проблемното", добави заместник-министърът.

Санкцията е важно да бъде последната стъпка, а в първите стъпки ще е ролята на новия специалист по личностно развитие. ОЩЕ: Оценка за дисциплина и забрана на социалните мрежи: Синдикат "Образование" поиска спешни мерки

Снимка: БГНЕС