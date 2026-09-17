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Мащабна инвестиция: Над 14 млн. евро за обновяване на училища, детски градини и общежития

17 септември 2026, 14:59 часа 665 прочитания 0 коментара
Снимка: МОН
Мащабна инвестиция: Над 14 млн. евро за обновяване на училища, детски градини и общежития

Над 14 млн. евро отпусна правителството за изграждане и ремонт на училища, детски ясли и градини, за създаване на спортни площадки и физкултурни салони, както и за обновяване на студентски общежития. Дейностите се реализират по три програми на Министерството на образованието и науката с национално финансиране. ОЩЕ: Ако парите не следват ученика, какво ще следват?

Близо 5 млн. евро са одобрени по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 - 2027 г. С финансирането ще бъдат подкрепени 22 проекта в училища и детски градини в различни области на страната. 

Средствата се предоставят както за реконструкция и разширяване на съществуващи сгради, така и за изграждане на изцяло нови филиали, корпуси и обекти. До момента по програмата са изплатени почти 31 млн. евро, като 6 от проектите са изцяло готови, а 76 продължават да се изпълняват.

Над 5,7 млн. евро се предоставят по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища 2024 - 2027 г. Средствата се предоставят за обновяване и изграждане на 58 спортни площадки и физкултурни салони, с които да се модернизира спортната база и да се подобри физическата активност на децата. Финансирането отново се използва както за основен ремонт на съществуващи обекти, така и за преустройство и създаване на изцяло нови спортни пространства.

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Изплатените до момента средства по програмата са над 88 млн. евро, като вече са завършени 69 физкултурни салона и 245 спортни площадки. Мярката ще обхване общо 550 проекта.

По програмата за студентските общежития се осигуряват над 4 млн. евро за ремонт на 9 общежития. Така в тях ще се създадат модерни и благоприятни условия за студентите чрез саниране, обновяване и обзавеждане. До момента по програмата са изплатени над 51 млн. евро, като 8 от проектите вече са завършени, а 32 в момента се изпълняват. Отпуснатите от правителството средства се предоставят за вече отчетени разходи и дейности.

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Детски градини Инвестиции Училища общежития
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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