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Адвокатите настояват за правно образование в училищата

17 септември 2026, 10:13 часа 648 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Адвокатите настояват за правно образование в училищата

Да има правно образование в българските училища. За това настояха от Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", поставяйки началото на инициативата "Адвокати за децата".

Идеята е адвокатите и представителите на другите правни професии да влязат в българските училища и под формата на разговори, интерактивни и ролеви игри с децата, симулирани съдебни процеси да покажат какво е правото, защо правилата и тяхното спазване не ни ограничават, а ни дава сигурност и свобода.

Центърът постави началото на инициативата "Адвокати за децата" с проведена кръгла маса с участие на различни експерти – от областта на правата и закрилата на децата, детското правосъдие, педагози, директори на училища, представители на академичната общност, UNICEF – България, Държавната агенция за закрила на детето, адвокати, съдии, прокурори, полицаи, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и др.

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Целта на събитието беше да стартира обща професионална дискусия по темата и да бъдат изяснени два основни въпроса - какви са предизвикателствата и проблемите в гражданското образование на децата – от какво имат нужда децата, и какви са възможните решения и как юристите заедно могат да помогнат на децата.

В рамките на дискусията беше споделен опит от подобни образователни инициативи, провеждани от адвокати, съдии, прокурори, служители на МВР, неправителствени организации, бяха обсъдени сравнителноправни модели, в които представители на всички юридически професии, съвместно помагат на децата чрез устойчиво въвеждане на правното образование в училищата, за да може децата да бъдат изградени като самостоятелни личности, които знаят правата си, изпълняват задълженията си и могат да носят отговорност.

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Идеята е адвокатите и представителите на другите правни професии да влязат в българските училища и под формата на разговори, интерактивни и ролеви игри с децата, симулирани съдебни процеси да покажат какво е правото, защо правилата и тяхното спазване не ни ограничават, а ни дава сигурност и свобода, като създават среда, за да живеем заедно без конфликти. Това бе представено при откриването на кръглата маса от адв. Валя Гигова – председател на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати и от доц. д-р Боряна Мусева, член на УС на Центъра за обучение на адвокати и преподавател по международно частно право в Софийския университет "Св. Климент Охридски", предаде Фокус.

Целевата група, към която е насочена инициативата включва две групи деца - на 10-12 години, както и ученици в гимназиалните класове.

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Идеята

При обсъждането експертите се обединиха около разбирането, че правното общуване с децата трябва да бъде съобразено с тяхната възраст, знания и житейски опит и да се провежда на достъпен и интересен за тях език. Отбелязано беше, че е важно правната материя да не се представя теоретично, а чрез практически примери и конкретни казуси, включително такива, които самите деца и техният клас са преживели.

Беше подчертано, че от съществено значение за успех на подобна инициатива е да се намери подходящият език, на който да се говори и общува с децата, за да бъде "преведено“ правото на разбираемия от тях език. Участниците обърнаха особено внимание, че е важно децата да бъдат въвлечени пряко в обучението, за да станат съпричастни към поставения проблем и да съпреживяват житейските ситуации и примерите, чрез които се обяснява правото.

Беше споделен опит от вече провеждани срещи с ученици в различни съдилища, включително във Върховния касационен съд, при които децата влизат в съдебната зала, обличат тоги, поемат ролите на различните страни и юридически професии и де факто "разиграват“ реални съдебни заседания.

Обикновено правният спор, който се симулира, е свързан с деликти, обиди или леки телесни повреда и чрез тези примери учениците разбират, че действията им имат последици, че и двете страни - и пострадалия, и нарушителя, имат право на защита, осъзнават ролята на съда като място, където трябва да се разрешават конфликтите, а не на улицата.

Когато децата учат чрез лично преживяване, те разбират по-добре правилата, разбират последиците на нарушенията, разбират болката и страданието, което могат да причинят и също така научават как да реагират, когато станат жертви или свидетели на насилие, къде и как могат да потърсят помощ и да бъдат защитени при конфликт или агресия. Посочено бе също, ча е изключително важно децата да могат да разпознават различните форми на насилие, особено в дигитална среда, както и да знаят как могат да получат помощ.

В рамките на дискусията бяха обсъдени и сравнителноправни модели, като за пример беше дадена методика, която от няколко години се прилага в Румъния, която е много популярна, приема се добре от децата и дава добри резултати - над 500 обучени юристи-доброволци са взели участие в програмата, по която вече са преминали обучение над 150 000 деца.

За реализирането на инициативата Центърът за обучение на адвокати предвижда да бъде разработена специализирана методология за обучение, съвместно с колеги от цялата правна общност – адвокати, съдии, прокурори, полицаи, както и със специалисти в сферата на образованието и детската психология, която да послужи както за подготовката на адвокатите – които да станат обучители на деца в училищата, така и за разработването на подходящи учебни материали и формати за работа с децата, съобразени с техни социални, възрастови и други специфики, включително с особености на съответния район на страната.

Всички участници подкрепиха идеята и изразиха надежда, че инициативата ще обхване възможно най-много ученици, от цялата страна и ще бъде дългосрочна и надграждаща и със съдействието на адвокатските колегии, съда и прокуратурата по места.

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Адвокати училище образование право правно образование
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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