Стотици украински дронове към Москва в деня на изборите. Сплашвания на избиратели и нарушения

350 украински дрона, изстреляни към Москва през изминалата нощ, са били засечени от руската противовъздушна отбрана, обяви тази сутрин кметът на руската столица Сергей Собянин. Това става преди началото на парламентарните и местни избори в Русия, които започнаха днес. Те ще продължат три дни - до неделя, 21 септември. На изборите се очаква партията на Владимир Путин "Единна Русия" да победи безапелационо при липсата на истинска опозиция, отбелязва АФП.

Междувременно стана ясно, че по време на тридневното гласуване за Държавната дума и регионалните парламентарни избори мобилните телефони и интернет услугите в Русия може да бъдат спрени поради така наречените "мерки за сигурност". Ела Памфилова, председател на Централната избирателна комисия на Руската федерация, предупреди за ограничен достъп до мобилни телефонни услуги, но според нея проблемите с мрежата нямало да попречат на изборния процес. "За нас това не е причина за отмяна на гласуването", заяви Памфилова.

Въпреки че тридневният период на гласуване започна днес, многобройни нарушения и сплашване на независими наблюдатели и представители на опозицията започнаха много по-рано, пишат руските независими информационни канали.

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В Ростовска област маскирани мъже са отвлекли Борис Миклюков, наблюдател от партия "Яблоко". Трима неизвестни насила са го качили в цивилен автомобил и са го откарали в посока едно от полицейските управления на Ростов на Дон. Няма връзка с него.

Същот атака руските власти принуждават служителите в държавния сектор да докладват поименно дали са гласували за партията на Путин "Единна Русия". Такива съобщения са постъпили от Алтайския край и от областите Новосибирск, Свердловск, Белгород и Самара.

В Алтайския край секционните избирателни комисии масово фалшифицират списъци за гласуване по домовете, като добавят граждани без тяхното съгласие. Местни активисти са провели телефонни анкети на адреси в списъците и хората са потвърдили, че не са подали такива заявления. Освен това, избирателите в региона биват насилствено регистрирани за дистанционно електронно гласуване.

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