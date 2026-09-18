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Суперталантите Иван Иванов и Александър Василев излизат срещу любители на традиционния тенис турнир за любители на ОББ

18 септември 2026, 14:56 часа 1016 прочитания 0 коментара
Снимка: ОББ
Суперталантите Иван Иванов и Александър Василев излизат срещу любители на традиционния тенис турнир за любители на ОББ

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, ще сбъдне мечтата на шестима фенове на тениса да застанат на корта срещу Иван Иванов и Александър Василев, а трибуните ще са със свободен достъп за всички любители на играта в рамките на седмото издание на вече традиционния тенис турнир на ОББ. Младите български звезди ще създадат изключително тенис шоу на централния корт на Българския национален тенис център (БНТЦ) в Борисовата градина в София на 26 септември специално за старта на турнира за мъжки и смесени двойки, който ще се проведе следващия уикенд.

ОББ организира турнира от 2018 г., с прекъсване само през 2020 г. Състезанието за любители е част от дългосрочната политика на KBC Group в България за насърчаване на спорта и здравословния начин на живот в страната.

Седмото издание на престижната надпревара е отворено за любители на тениса над 18 години, а съперниците на Иван и Александър ще се определят на томболен принцип измежду всички регистрирани участници. Регистрацията все още е отворена и в двете категории: двойки мъже и смесени двойки. Единственото условие към участниците е никога да не са били действащи професионални състезатели или треньори и никога не са били картотекирани в Българската федерация по тенис.

Записването продължава до 20 септември, а веднага след приключването на регистрацията на участващите на 26 септември в 8:30 ч. на място в БНТЦ на случаен принцип измежду записаните двойки ще бъдат изтеглени три, които ще се изправят срещу посланиците на ОББ и Mastercard Иван Иванов и Александър Василев малко след 9:00 ч.

Този уикенд младите звезди на българския тенис отново са част от националния отбор на България в турнира за Купа Дейвис за гостуването на Дания. При победа в серията нашите момчета ще се класират за Световната група на надпреварата.

ОББ
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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